Samtalene mellom Russland og Ukraina er over

Samtalene mellom Ukraina og Russland er over skriver AFP og Sky News, og viser til det russiske nyhetsbyrået RIA.

Forhandlingene mellom Russland og Ukraina er avsluttet i Hviterussland, og det er ikke meldt om noe diplomatisk gjennombrudd.

AFP skriver at partene planlegger en runde nummer to med samtaler om konflikten, og at delegasjonene returnerer tilbake til sine hovedsteder for konsultasjoner.

Møttes for samtaler i Hviterussland

Mandag formiddag møttes en russisk og ukrainsk delegasjon for samtaler rundt samme bord.

Samtalene startet klokken 12 lokal tid, som tilsvarer klokken 10 norsk tid.

UKRAINA: Ukrainas forhandlingsdelegasjon, ledet av forsvarsminister Oleksij Reznikov, ankom i morgentimene mandag Homjel-regionen sørøst i Hviterussland, ved grensa til Ukraina, for å forhandle med utsendinger fra Russland. Foto: Sergei Kholodilin / AP / NTB

Navnene til deltakerne i delegasjonene har ikke vært offentliggjort i sin helhet, men Ukrainas forsvarsminister Oleksii Reznikov ble observert da han ankom stedet i helikopter mandag morgen.

Opprinnelig skulle delegasjoner fra Russland og Ukraina møtes til samtaler søndag, men disse ble flyttet til mandag.

Ifølge flere medier skal grunnen til dette ha vært at den ukrainske delegasjonen ikke kom seg trygt fram til Hviterussland.

RUSSISK DELEGASJON: Den russiske forhandlingsdelegasjonen ankom møtestedet i Homjel-regionen sørøst i Hviterussland med minibuss mandag morgen Foto: Sergei Kholodilin / AP / NTB

Zelenskyj har ikke et stort håp

I en uttalelse fra den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj søndag, ble det uttalt at han var villig til å ha samtaler med Russland, men at han ikke hadde stort håp om en enighet.

– La dem forsøke, så ikke en eneste innbygger i Ukraina i ettertid skal være i tvil om at jeg, som president, gjorde et forsøk på å stanse krigen, uttalte Zelenskyj.

Bare minutter før samtalene startet mandag, la presidenten ut en tale på appen Telegram.

– Da jeg tok over presidentskapet sa jeg at hver og en av oss var president, fordi vi alle er ansvarlige for staten vår, vårt vakre Ukraina. Og nå er hver og en av oss blitt krigere, og jeg er sikker på at hver og en av oss vil vinne, sier Zelenskyj mandag morgen.