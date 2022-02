Tour of Norway utestenger russiskstøttet lag

Gazprom-Rusvelo var invitert til å sykle Tour of Norway i slutten av mai. Men etter invasjonen av Ukraina har de bestemt seg for å å trekke denne tilbake.

– Det er helt utenkelig å ha de på startstreken fordi de er finansiert av de samme som finansierer det Putin holder på med i Ukraina, sier Hegreberg til TV 2.

Laget - der nordmannen Eirik Lunder er proff - er registrert i Sveits. Men ifølge Cyclingweekly er det det russiske sykkelforbundet, gjennom organisasjonen Russian Cycling Projects, som står bak satsingen.

–Jeg forstår at Tour of Norway føler at de må gjøre dette grepet, men for min egen del så er det dumt. Jeg hadde gledet meg til å sykle på hjemmebane, sier Lunder.

Kan få juridisk etterspill

Landevei.no meldte allerede før helga at Tour of Norway vurderte å ekskludere Gazprom-Rusvelo. Nå har rittledelsen gått til det skritt å sende en forespørsel til Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) om de kommer til å foreta seg noe, foreløpig uten å ha fått svar.

Gazprom-RusVelo: Får ikke sykle Tour of Norway likevel. Foto: GIUSEPPE CACACE

–Nå venter vi bare på beskjed fra UCI om vi skal gjøre noe i felleskap, eller om dette er noe vi må ordne på egen hånd. Vi har aldri vært i en slik situasjon før. Men vi har signert på at Gazprom-Rusvelo er invitert, så dette kan få et juridisk etterspill, innser Hegreberg.

–Kan dere havne i et erstatningsansvar?

–Det vet jeg ikke.

–Har dere gitt Gazprom-Rusvelo beskjed om at dere trekker invitasjonen?

–Ikke ennå. Vi venter på svaret fra det internasjonale sykkelforbundet. Vi håper på en rask avklaring.

Vurderer å utestenge enkeltutøvere

Sykkelpresident Jan Oddvar Sørnes var i kontakt med Tour of Norway-ledelsen mandag og støtter avgjørelsen.

–Det er ikke unaturlig at Gazprom-laget ikke er ønsket til Norge. Inntil videre har vi sagt at det ikke er anbefalt å utestengte enkeltutøvere fra Russland, ettersom det ikke er de vi vil til livs. Men det kan være at vi kommer til det punktet i fortsettelsen, sier Sørnes.

Det er ikke en fremmed tanke for Tour of Norway.

–Alle må gjøre det de kan for å vise støtte til Ukraina og gi russerne motstand. Dette er vårt bidrag. Putin har brukt idretten til å fremme seg selv. Idrett er viktig for ham. Men det nytter ikke at vi tar denne kampen alene, så det blir spennende å se svaret fra UCI. Dette ene laget skal vi fint klare å utestenge, men det finnes russere på andre lag også Det er et større spørsmålstegn hvilket handlingsrom vi har der. Det kan kanskje bli vanskeligere, sier Hegreberg.

Gazprom har støttet dette laget siden 2016. Energiselskapet er delvis eid av den russiske stat. Eirik Lunder fikk proffkontrakt med laget etter at han overbeviste som såkalt stagiere i fjor høst.

–Det var nok et mer russisk lag tidligere. De siste årene har det jobbet for å bli mer internasjonalt. Nå fremstår det mer som et italiensk lag. Alt foregår på italiensk, vi har servicecoursen vår i Italia og alle russerne i laget er bosatt der, sier han.

–Er det problematisk for deg å være i et russiskstøttet lag nå?

-Det kan jeg ikke kommentere, svarer Lunder - som heller ikke ønsker å si om han har noen betenkeligheter med å sykle for Gazprom-Rusvelo.

22-åringen har kun syklet ett ritt for laget til nå i år, Tour of Antalya. Nå er han hjemme i Stavanger etter å ha pådratt seg korona i etterkant av de fire etappene i Tyrkia. Først i midten av mars venter neste ritt på programmet.

–Tror du at dere vil slite med å få invitasjoner til ritt?

–Det er vanskelig å si. Jeg kjenner til at Tour of Norway ønsker å trekke invitasjonen, men jeg har ikke hørt om andre, så jeg har tro på at jeg skal få sykle ritt fremover.