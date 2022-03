Se Elche - Barcelona på TV 2 Sport Premium 2 og Play søndag fra kl. 16.00!

Ousmane Dembélé var etter alt å dømme på vei bort fra Barcelona i januar. Lynvingen ble koblet til storklubber som Juventus, Tottenham og ikke minst Chelsea, med gamletreneren Thomas Tuchel ved roret.

Ler av seg selv: – Sjokkerende

Det gikk til og med så langt at Barcelona la ut en video av direktør Mateu Alemany på sin Twitter-konto, der han ønsket at Dembélé skulle finne seg en ny klubb innen overgangsvinduet stengte. En overgang materialiserte seg derimot aldri for 24-åringen, og han endte opp med å bli i Catalonia.

Det kunne Xavi Hernández være takknemlig for i forrige helgs oppgjør mot Athletic Bilbao. Franskmannen trengte kun 23 minutter på å notere seg for ett mål og to målgivende, og ble kåret til banens beste.

Se franskmannens kanonkule mot Athletic Bilbao i videovinduet øverst!

TV 2s fotballeksperter sier at Barcelona-vingens potensiale er nærmest ubegrenset.

– Potensiale i ypperste verdensklasse

Simen Stamsø Møller er ikke i tvil om Dembélés takhøyde.

– Han har det jo i seg, absolutt. Det er potensiale i ypperste verdensklasse. Han er utrolig underholdende, veldig vanskelig å få kontroll på, og han kan drible begge veier like godt med ekstremt effektive finter, sier TV 2s fotballekspert, og legger til:

– Før Haaland og Vinicius kom, var det han og Mbappé som skulle ta over verden. Han har det i seg, men han er sin egen verste fiende. Han er utvilsomt en spiller som fortsatt kan være en av de beste i sin generasjon.

STJERNEDUO: Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé ble utpekt som Frankrikes neste store talenter da de slo gjennom. Foto: Franck Fife

At Dembélé er like god med begge bein, er det lite tvil om. Fotballnettsiden Squawka skriver på sin Twitter-konto at av sine 32 mål for Barcelona, har han nøyaktig like mange med høyrefoten som han har med venstrefoten.

Eksperten understreker franskmannens uforutsigbarhet som en av hans største styrker – men også som en begrensning.

– Han er uforutsigbar i mer enn én forstand, for motstandere, men også for egen manager, som aldri helt vet hvor han har ham. Han har egentlig alt som skal til for å lykkes i dagens fotball, det eneste spørsmålet er mentaliteten hans. Hodet hans er det eneste som holder ham tilbake.

Dembélés opphold i Barcelona har vært preget av skader, kontroverser, og ofte en tilsynelatende uinteressert innstilling. Møller påpeker lynvingens kroppsspråk som en svakhet.

– Han har ikke klart å oppnå potensialet helt ut. Skadene har naturligvis hatt mye å si, men litt for ofte tenker jeg at han ser litt giddeløs ut. Du har så mye ferdigheter i den kroppen, kan du ikke være så snill å få mer ut av det! Det er ingen tvil om hvor mye som bor i ham.

OPPGITT: TV 2s fotballekspert mener at dette kroppsspråket er altfor ofte å se hos Ousmane Dembélé. Foto: PABLO MORANO

Møllers ekspertkollega, Guillem Balagué, sparer ikke på rosen for 24-åringen, og ble spesielt imponert av det han så mot Athletic Bilbao.

– Jeg ble forbløffet. Det er ikke mange spillere som kan ha like mye innflytelse på en kamp så umiddelbart. Folk vil si at det var sent i kampen, og at det er vanskelig å gjøre det fra starten av, men jeg mener at han kan gjøre det fra starten av. Han har vist at det er tilfellet, sier den spanske fotballeksperten.

– Kan være en bærebjelke

Til tross for den offentliggjorte kontraktsuenigheten mellom Dembélé og Barcelona, har opptredenen hans mot Athletic Bilbao gnistret praten om en helomvending, og at han potensielt forblir i Catalonia.

Barcelonas president, Joan Laporta, kommenterte situasjonen mellom klubben og spilleren.

– Dembélé kjenner til vårt forslag og at vi alltid har ønsket at han skulle bli. Vi håper at han ved slutten av sesongen vil revurdere det, kommenterte klubbpresidenten, gjengitt av den spanske radiostasjonen Cadena SER.

Skulle han bli i klubben, er Simen Stamsø Møller sikker på at han fortsatt kan tilby katalanerne mye.

– Han kan fortsatt ha en fremtid der. Xavi har vært tydelig på at han skulle ønske at situasjonen var en annen. Han har kvaliteter som andre ikke har i laget. Rent sportslig, hvis du tar bort alt av kontroverser, har han utvilsomt noe å bidra med i Barcelona. Klarer klubben å røyke en fredspipe og bli enige om fremtiden, så kan han være en bærebjelke og løfte de til det nivået de skal være på, understreker eksperten.

KAN BLI: Skulle Dembélé bli i Barcelona, har han fortsatt mye å bidra med, sier TV 2s ekspert. Foto: PAU BARRENA

– Han er en spiller Xavi virkelig vil ha i klubben. Han kan bli om klubben behandler ham rett og det er en god atmosfære for det. At Laporta snakker på måten han gjør, antyder at de er åpne for at han blir i klubben, legger Guillem Balagué til.

– Hvor kan han ende opp om han forlater Barcelona?

– Topplagene i Premier League vil gladelig ta ham imot. Finansielt sett er Premier League førstevalget. PSG er også interessert, uansett hvordan det går med Mbappé. Alle muligheter er åpne, han har ikke tatt valget enda, avslutter den spanske fotballeksperten.

Etter forestillingen mot Bilbao, vil Xavi finne det vanskelig å utelate Dembélé fra laget mot Elche. For franskmannen kan det være et vendepunkt i Barcelona-karrieren, som vil prøve å bygge videre på den brennhete opptredenen.