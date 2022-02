FIFA og UEFA utestenger Russland

Søndag kveld kom FIFA med en pressemelding hvor de krevde at Russland skal spille sine kommende VM-kvalikkamper på privat grunn.

Samtidig gjorde Polen, Sverige og Tsjekkia det klart at de ikke vil spille kamper mot Russland. Kvartetten er i samme «pulje» i playoffen om en plass i VM.

FIFA har fått kritikk etter at de åpnet for at Russland kunne spille kamper, men på nøytral bane uten tilskuere. Nå har FIFA snudd og utestenger Russland fra internasjonal fotball inntil videre.

– Fotballen er fullt forent her og i full solidaritet med alle de berørte menneskene i Ukraina. Begge presidentene (i FIFA og UEFA) håper at situasjonen i Ukraina vil forbedre seg betydelig og raskt slik at fotball igjen kan være en faktor for enhet og fred blant folk, står det i pressemeldingen fra FIFA.