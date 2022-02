Kjetil Jansrud legger opp

Dermed blir lørdagens utfor i Kvitfjell Vinstra-guttens siste renn.

Kjetil Jansrud har i en årrekke vært en av verdens beste alpinister, og 36-åringen har tatt en flere OL og VM-medaljer.

– Lørdagens utfor i Kvitfjell blir mitt siste løp som aktiv alpinløper for Attacking Vikings. Et tog av tanker har ledet til denne beslutningen - å trekke seg fra noe du har gjort hele livet er ikke en lett avgjørelse å ta, skriver Jansrud på Instagram.

Han står med ett OL-gull i karrieren. Det kom i super-G-rennet i Sotsji i 2014. I tillegg har han to OL-sølv, i storslalåm fra 2010 og utfor fra 2018. To olympiske bronsemedaljer har det også blitt. I VM-sammenheng har Jansrud ett gull og to sølv. Totalt har han vunnet 23 verdenscuprenn.

Jansrud falt og skadet kneet tidlig i desember og uttalte den gang at sesongen var over. På mirakuløst vis rakk imidlertid Jansrud OL i Beijing, men Vinstra-gutten var et stykke unna medalje i det som ble hans siste OL.

– Jeg er imidlertid veldig glad for at jeg får velge å trekke meg i Kvitfjell, hvor jeg vant min første i 2012 og hvor jeg har løpt foran familie og venner hvert år siden. Jeg vokste praktisk talt opp i dette området - og jeg skulle ønske jeg kunne uttrykke takknemligheten jeg føler. I disse farlige tider føles pensjonisttilværelsen min - og dette innlegget - meningsløst, skriver Jansrud, som viser sin støtte til Ukraina.

– Mine tanker og håp er hos det ukrainske folket. Vær sterke. Jeg ser virkelig frem til mer tid med familien min og mine kjære, det eneste som betyr noe. Jeg regner med at det vil være mer å mimre om, og folk å takke - inkludert alle dere som har gitt deres støtte så lenge - etter at jeg har kjørt mine siste løp!

