Forsker: Derfor har Putin satt Russlands atomvåpen i beredskap

Russlands forsvarsdepartement bekreftet mandag at landets atomvåpen er satt i kampberedskap.

Blant våpnene og styrkene som er satt i høy beredskap, er strategiske rakettenheter, landets nordflåte og stillehavsflåte, samt den delen av luftvåpenet som har ansvaret for å avfyre langtrekkende våpen, både kjernefysiske og konvensjonelle, opplyste departementet mandag.

Russiske missilvåpen vises frem på Den røde plass i Moskva. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/NTB

– Knyttneve bak russiske krav

Forsker Ina Holst-Pedersen Kvam ved Forsvarets høgskole/Sjøkrigsskolen sier at Russlands sabelrasling er relativt vanlig, og i tråd med russisk kjernefysisk doktrine og avskrekking.

Hun sier at ordren er et kraftig signal til NATO og USA.

– Beredskapsordren har mest sannsynlig som formål å stille en større knyttneve bak russiske krav om ukrainsk kapitulasjon og diktere eventuelle fredsvilkår i etterkant. Samtidig sender trusselen om deres faktiske bruk et kraftig signal til også NATO og USA om verstefallskonsekvensene av deres eventuelle direkte militære intervensjon om slike alternativer skulle være på bordet i Brüssel, sier Kvam til TV 2.

Forskeren som er ekspert på russisk strategisk tenkning, peker på hva Putin gjorde i 2014. Den russiske presidenten har tidligere innrømmet at at han nesten satt med fingeren på «atomknappen» under Russlands annektering av Krim.

Ukrainske frivillige bygger stillinger utenfor Zhytomyr. Foto: VIACHESLAV RATYNSKYI/Reuters/NTB

– Samme virkemiddel ble også den gang benyttet av Kreml selv da kampanjen gikk betraktelig mer på skinner, om ikke via en direkte beredskapsordre så gjennom betydelig større kjernefysisk aktivitet og sabelrasling enn normaltilstand. Russlands kjernefysiske stormannsgalskap er med andre ord dessverre ikke noe nytt, sier Kvam.

– De strategiske atomstyrkene benyttes særlig primært som et pressmiddel for å øke tyngden bak Russlands konvensjonelle maktbruk, da som nå på Ukrainas folkerettslige og suverene bekostning. En troverdig evne og vilje til kjernefysisk eskalering fungerer samtidig som det ultimate sikkerhetsnettet dersom slike offensiver skulle slå fullstendig feil. Dette kokepunktet vet naturligvis ingen andre enn den øverste eliten og innerste sirkel i Generalstaben nøyaktig hvor er, sier Kvam.

Har flest atomvåpen

Russland har det største antallet atomstridshoder av alle verdens land med atomvåpen, med 6.255 stridshoder, ifølge fredsforskningsinstituttet Sipri i Stockholm.

Den russiske grunnloven gir presidenten kontroll over landets atomvåpen. Men enhver ordre om å bruke dem, og godkjenningen av en slik ordre, involverer også forsvarsministeren og sjefen for de væpnede styrkene i landet.

Putins beredskapsordre ser ikke ut til å følge russisk doktrine, ifølge en høytstående tjenestemann i det amerikanske forsvarsdepartementet. Tjenestemannen insisterer på at Russland ikke står overfor noen strategisk trussel fra Vesten.

USAs president Joe Biden, Pentagon og det amerikanske utenriksdepartementets talsmann Ned Price toner også ned trusselen.

Kjernevåpenforskeren Pavel Podvig sier at Putins beredskapsordre i stor grad kun er et signal til USA om ikke å blande seg inn i konflikten.

– Det faktum at atomvåpen er blitt trukket inn i denne allerede kompliserte situasjonen gir grunn til bekymring. Men det er ikke en så negativ utvikling som det kan se ut som, sier han til BBC.

En russisk fregatt avfyrte et hypersonisk Tsirkon-missil fra norsk side av delelinjen under GROM 2022-øvelsen. Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY/NTB

Disse situasjonene kan ifølge dokumentet «Den Russiske Føderasjons grunnleggende prinsipper for nukleær avskrekking» utløse bruk av atomvåpen:

«Angrep mot kritisk myndighetsstruktur, eller militære anlegg, som hvis forstyrret, hindrer russisk evne til nukleær respons; og aggresjon mot den russiske stat med konvensjonelle våpen på en måte som truer statens eksistens.»

En artikkel i forrige uke i magasinet «Bulletin of the Atomic Scientists» siterte Putin som sa at Russland aldri kunne tillate seg å stå stille og ikke gjøre noe i møte med potensielle fiender.

– Du stopper i et sekund og du havner bakpå umiddelbart, skal Putin ha sagt.

Fare for utilsiktede trefninger

Så lenge krigen mellom Ukraina og Russland ikke involverer NATO og USA, vil det fra russisk side neppe bli reelt med atomvåpenbruk, tror Kvam.

– I denne typen bilaterale konflikter organiseres og synkroniseres den russiske bruken av kjernefysiske styrker først og fremst for signaliseringsformål via demonstrativ og skalerbar «trussel» og «tvang», skreddersydd for psykologiske effekter som spiller på nettopp en overhengende krigsfrykt. Uansett hvor rasjonell en antar Putin å være i disse dager, er det nok en relativ trygg konklusjon at også han er fullstendig klar over at selv ikke Russland under noen omstendigheter er tjent med å risikere fullskala atomkrig for Ukraina alene, sier Kvam.

Et russisk pansret personellkjøretøy står i brann i Kharkiv. Foto: SERGEY BOBOK/AFP/NTB

Hun mener at terskelen for atomvåpenbruk sånn sett fremstår grunnleggende uendret i russisk kjernefysisk strategi.

– Selve tidspunktet i konflikt for når deres eventuelle bruk skulle bli relevant synes derimot langt mer dynamisk og usikkert. Dette gjelder særlig taktiske atomvåpen med mindre nyttelast og kortere rekkevidder, som blant annet i russiske øvelser figurerer på stadig tidligere stadier av stridshandlingene. I russisk operasjonskunst figurerer imidlertid heller ikke disse noe særlig i denne typen scenarier som i Ukraina med overveldende russisk konvensjonell overlegenhet, utover som «siste skanse» dersom russiske styrker mister kontroll over konfliktens forløp og dermed også forventet utfall, sier Kvam.

Hun understreker samtidig at det finnes faremomenter.

På den ene siden kan vestlige militærforsyninger og NATO-styrker på beredskap rett utenfor Ukrainas grenser påvirke russiske kalkyler av hva som utgjør legitime mål utenfor det primære operasjonsområdet.

– På den andre siden øker muligheten for utilsiktede trefninger, som på samme måte vil kunne utløse en større vestlig militær respons, enten fra alliansen samlet eller USA alene. Da kan situasjonen potensielt bli en annen, i all hovedsak på grunn av det som ville ført til en omfattende endring i styrkeforhold på bakken i russisk disfavør, sier Ina Holst-Pedersen Kvam til TV 2.

Aleksandr Lukasjenko og Vladimir Putin under atomøvelsen GROM-2022. Foto: ALEXEY NIKOLSKY/AFP/NTB

Atomøvelse i nord

Bare dager før fullskala-invasjonen av Ukraina, gjennomførte Russland en storstilt øvelse i nordområdene som eksperter mener må ses på som et tydelig signal til NATO.

Kvam beskriver den russiske øvelsen som et stormaktsspill med skarpe avfyringer av strategiske atomvåpen og kjernefysiske kryssermissiler i Barentshavet.

– Det er ringvirkningene av vår umiddelbare geografiske nærhet til Nordflåtens strategiske atomubåter med ballistiske missiler vi nå erfarer, der økende kjernefysisk aktivitet og signalering fra Russland for øvrig har medfulgt gradvis økende spenningsnivåer sørpå, som nå har kulminert i en åpen og væpnet konvensjonell konflikt i Europa, sier forskeren ved Sjøkrigsskolen.