Klæbo: – Jeg misliker situasjonen svært sterkt

Mandag landet russiske utøvere i Norge, hvor det skal bli gått verdenscup i Drammen torsdag og i Holmenkollen til helgen.

Johannes Høsflot Klæbo reagerer på at russerne får lov av FIS til å delta.

– Jeg synes det er både feigt og svakt at FIS ikke tar beslutningen om å nekte Russland deltakelse i Norge og i verdenscupen. FIS burde gjort som Ski Classics – og sagt nei til Russland, sier Klæbo til TV 2 , og fortsetter:

– Jeg mener at skiforbundet i Norge sendte et godt og klart signal i første omgang. Veldig trist at FIS ikke følger opp. Det skaper også store problemer for oss løperne. Jeg misliker situasjonen, svært sterkt. Det er vi utøverne som blir sittende med problemene. Men det er også viktig at vi viser ansvar ovenfor de russiske langrennsløperne – og at vi behandler dem med respekt. Det er mennesker, men også arbeidskolleger i form av det å være konkurrenter som vi møter igjen og igjen.

De russiske skiskytterne har valgt å trekke seg for resten av sesongen, men de russiske langrennsløperne og kombinertløperne ser for seg å fortsette sesongen.

– Jeg hadde virkelig håpet at FIS eller russerne selv valgte å beslutte at de ikke går renn – og at de returnerer til Russland. Det er ikke utøverne som har gått til krig, det er Russlands ledere. Aller helst skulle jeg sett at FIS hadde tatt ansvar og vært tydelige på at et land som bryter folkerettslige prinsipper ikke får konkurrere i verdenscup eller VM. Vi får se hvordan dette ender, sier Klæbo.