Ohi hylles som «supermann» etter derbyscoring: – Helt vanvittig

Helt siden starten av juli har det vært klart at den norske spissen for første gang skulle flytte til utlandet og bli Røde Stjernes nye spiss fra og med nyttår.

Han avsluttet den norske sesongen med stil: 27 fulltreffere sikret ham toppscorertittelen i Eliteserien med Molde.

Dermed ble ikke forventningene noe mindre i fotballgale Beograd.

– Det er ingen kjære mor her. De har sett hva jeg har gjort i Norge, og forventer at jeg skal komme rett inn og gjøre det samme i Serbia. Det er så klart tøft. Det har vært mye snakk i mediene om meg, og et press på at jeg skal prestere og score umiddelbart, sier Ohi Omoijuanfo til TV 2.

Det har han gjort. Først scoret han i debuten den 12. februar, i en 3-0-seier over Cukaricki. Denne helgen skjøt han seg langt dypere inn i Røde Stjerne-fansens hjerter.

Beograd-derbyet mellom Røde Stjerne og FK Partizan er kjent som et av fotballverdenens mest intense, lidenskapelige og ofte voldelige.

Enorme politistyrker utenfor stadion, spektakulær pyroteknikk og et øredøvende lydnivå blant spinnville supportere er blant kjennetegnene for rammen rundt oppgjøret mellom de to største serbiske klubbene.

Søndag var over 50.000 tilskuere samlet på Red Stars hjemmebane, kjent som Marakana, for å se gjestene forsvare sitt fem poengs forsprang i toppen av den serbiske ligaen.

Før det var gått en halvtime, hadde Ohi Omoijuanfo satt fullstendig fyr på storstuen ved å sende hjemmelaget i ledelsen. Kampen endte med 2-0-seier.

– Det var følelsesladet. Jeg husker nesten ikke hvordan det føltes. Det var bare en rus av glede og følelser. Å faktisk klare å innfri forventningene, var helt fantastisk, sier 28-åringen.

VILLE SCENER: Slik så det ut på tribunen under Beograd-derbyet. Foto: OLIVER BUNIC

Overveldet av hyllest

– Hvordan opplevde du stemningen på stadion?

– Det var helt vilt, helt fantastisk. Det er nesten umulig å beskrive det, for man må oppleve det selv. Jeg har aldri opplevd et sånt trykk før, det var et voldsomt trykk fra første sekund til sluttsignalet. En helt vanvittig opplevelse, sier Omoijuanfo.

Holmlia-gutten har hittil bare opplevd norsk klubbfotball, og han legger ikke skjul på at hverken Lillestrøm, Jerv, Stabæk eller Molde kan måle seg med den serbiske lidenskapen for fotball.

Etter søndagens derbyseier har det tatt helt av på telefonen hans.

– Det har vært helt overveldende, ler Omoijuanfo.

Han forteller om meldinger som renner inn på Instagram. Fansen har til og med klart å spore opp telefonnummeret hans.

– De har blitt glad i meg, og jeg har blitt glad i dem. Det viser hvor mye det betyr for dem, sier spissen.

En supporterkonto på Instagram har redigert inn Omoijuanfo i rollen som supermann. Han delte bildet videre på sin konto og hyllet kunstverket:

– Supermann, er det for tidlig?

– Det er for tidlig! Jeg synes bare det var utrolig morsomt. Når noen har brukt tid på å klippe og lime, fortjente de litt anerkjennelse. Derfor delte jeg det og takket for det. Det var utrolig kult, sier Omoijuanfo.

Knallhardt regime

Han er glad for at han fikk et halvt år til å forberede seg til overgangen fra Norge til Serbia, og tror han hadde fått kultursjokk hvis ikke.

– Det er hat. Det er ikke bare fotball. I Norge er det ikke noe mer enn fotball når LSK og VIF møtes, men her er det så mye historie bak oppgjøret. Det er nesten liv og død. Det var spesielt for meg å oppleve, sier målsniken.

I tillegg til tribunelivet har treningshverdagen også vært en vekker.

PASSER PÅ: Store politistyrker er i sving i forbindelse med Beograd-derbyet. Foto: Darko Vojinovic

– Det er en annen kultur. Vi trener knallhardt midt i sesongen selv om det er kamper hele tiden. Det er litt den serbiske mentaliteten; du skal tåle det, det er ikke noe som heter rolig restitusjon her. Vi kjører rett på igjen neste dag, sier Omoijuanfo etter en tøff formiddagsøkt.

28-åringen har kun én kamp for det norske A-landslaget, et innhopp i en privatlandskamp mot Sverige i 2017.

Med en fersk toppscorertittel fra Norge og en drømmestart i Serbia foran uttaket til privatlandskampene i slutten av mars, har han følgende å si om en eventuell plass i Ståle Solbakkens tropp:

– Jeg har faktisk ikke tenkt så mye på det, men det er mange som har spurt meg her nede om jeg skal spille når Norge møter Serbia i juni. Norge har utrolig mange gode spisser, så det er ikke enkelt å ta en plass fra noen av de som er der. Jeg må bare gjøre min jobb, så håper jeg at de følger litt med på meg.