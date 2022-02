Justisministeren: – Trusselbildet i Norge er ikke endret

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sa under en pressekonferanse mandag ettermiddag at trusselbildet i Norge ikke er endret. Hun fortalte også at de jobber med andre europeiske land om håndtering av migrasjonsstrømmen.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) åpnet pressekonferansen med å vise forståelse for at folk føler på uro og er bekymret for det som skjer.

– Trusselbildet i Norge er ikke endret. Krigen i Ukraina har derimot endret sikkerhetssituasjonen i Europa. Det innebærer at også her i Norge gjør vi forebyggende tiltak og følger nøye med.

Mehl forteller at hun har bedt PST og politiet om å opprette en egen enhet som skal forsterke arbeidet med å analysere og følge med på trusler i det sivile samfunn her i Norge.

PRESSEKONFERANSE: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) møter pressen sammen med PST-sjef Hans Sverre Sjøvold og politidirektør Benedicte Bjørnland i forbindelse med krigen i Ukraina. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Det er viktig at vi har en best mulig oversikt over trusler som kan være aktuelle her i Norge. På denne måten kan vi være ekstra årvåkne framover. Denne enheten vil gi informasjon om situasjonsbildet som gir regjeringen grunnlag for å vurdere situasjonen fortløpende.

Hun påpeker at de ikke gjør dette for at trusselbildet har endret seg innenriks.

Trusselbildet kan endre seg raskt

Til tross for at trusselnivået ikke har endret seg i Norge, forteller sjef i PST Hans Sverre Sjøvold at det likevel endre seg raskt.

– Det skjer mye rundt oss i Europa nå som ikke Norge er direkte berørt av. Det som er viktig nå er å finne ut hva som kan skje i vårt i land som en konsekvens av situasjonen rundt oss.

PST: – Derfor hever vi ikke trusselnivået i Norge

Politidirektør Benedicte Bjørnland forteller at enheten har vært i drift i en uke og at første produkt er levert.

– Hensikten med dette er å kunne gi vår justisminister et godt situasjonsbilde. Første etablere et normalbilde og deretter detektere anormaliteter i dette normalbildet.

Flyktningsituasjonen

På spørsmål fra TV 2 om hvilke tiltak Norge gjør for å forberede mottak av flyktninger fra Ukraina, sier Mehl at regjeringen jobber bredt med krisen. Både på det som går på å bistå Ukraina selv, samt naboland.

– Så følger vi med på flyktningsituasjonen i Europa som fortsatt er uoversiktlig. Vi har på generelt grunnlag beredskap på økning av migranter i Norge, men der er vi ikke nå. Vi ser ikke nå en tilstrømming av ukrainske flyktninger til Norge i stort monn.

Mehl forteller at hun var i møte med de andre justisministrene og utenriksministrene i Europa søndag, for å finne en løsning i fellesskap.

FLYKTER: Ved jernbanestasjonen i Lviv er det fullt kaos. Titusenvis av flyktninger kommer østfra for å unnslippe kampene. Noen forsøker å komme seg ut av landet med tog videre til Polen. Foto: Aage Aune / TV 2

– Tiltakene handler både om den beredskapen vi har her hjemme, hvordan vi skal bistå nabolandene til Ukraina som vi nå ser det er store migrasjonsstrømmer til, og de som er på internt flukt i Ukraina.

Hun sier også at det er for tidlig å si hvor mange man skal ta imot i Norge og hvordan det skal gjøres.

– Situasjonsbildet er fortsatt uoversiktlig, og vi må bidra i denne akutte fasen der hvor de store problemene er nå. Samtidig som vi går igjennom egen beredskap på dette området.

Hun er klar på at Norge kommer til å bidra til å ta ansvar for de mange som er på flukt i Europa nå.

– Vi må jobbe sammen med landene rundt oss for å finne ut hvordan vi skal gjøre dette konkret.

Hun sier at de ikke nå har sendt ut noen bestilling til kommunene i Norge, men hun har registret at flere kommuner har gått ut og sagt at de ønsker å hjelpe.

Cyberangrep

Etter at Russland invaderte Ukraina torsdag, sa Enger Mehl at hun ikke så tegn til endring av trusselbildet i Norge, men at norske myndigheter ville fortsette å følge situasjonen tett.

Justis- og beredskapsministeren viste samtidig til at de nasjonale trusselvurderingene så sent som 11. februar pekte på at Russland er en kjent trusselaktør for Norge, og at den generelle trusselen om blant annet cyberangrep sto ved lag.