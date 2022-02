Solbakken vil ikke se dette klubblaget på banen om ti dager

FIFA ønsker for øyeblikket ikke å stenge Russland ute av kampen om en VM-billett i Qatar.

I stedet mener de en passende straff vil være at Russlands hjemmekamper spilles på nøytral bane, i tillegg til at navnet skal være «Football Union of Russia».

Norges landslagssjef Ståle Solbakken beskriver sanksjonen som en «komplett skandale».

VIL IKKE UTESTENGE RUSSLAND: FIFA-president Gianni Infantino, her sammen med Vladimir Putin under Fotball-VM i 2018, ønsker ikke at Russland skal nektes play-off til VM i Qatar neste måned. Foto: Owen Humphreys

– Det føyer seg inn i rekka av det Infantino (FIFA-president) og gjengen hans driver med. Jeg tror de kommer til å bli presset hardt her, med de scenene som utspiller seg nå, og det heltemotet som det ukrainske folket og presidenten deres viser. Så jeg tror ikke det er noen vei utenom å utestenge dem, sier Solbakken til TV 2.



Ingenting overrasker

Sverige, Tsjekkia og Polen, som alle kjemper om en plass i VM-sluttspillet neste måned, har alle gitt klar beskjed om at det er uaktuelt for dem å stille til kamp mot Russland.

Polen skulle etter planen møte Russland i semifinalen av omspillet til VM 24. mars. Vinneren av kampen møter i utgangspunktet vinneren av oppgjøret mellom Sverige og Tsjekkia i finalen.

– Tror du det er noen fare for at FIFA lar Russland gå til VM i Qatar på walkover?

– Ingenting vil overraske meg. Samtidig tror jeg det står og veier litt selv for dem, de mest inkompetente av de inkompetente som Infantino har vist seg å være over lang tid, å gjøre det. Med dette bakteppet tror jeg det blir vanskelig, selv for dem, å komme seg unna, sier Solbakken.

Samtidig bygger det seg opp et press mot UEFA, som fortsatt har russiske klubber i sine europeiske turneringer.

TROR SELV UEFA OG FIFA MÅ SNU: Ståle Solbakken har svært lav tiltro til både FIFA og UEFA, men tror de blir nødt til å bøye av for presset fra verdenssamfunnet. Foto: Stian Lysberg Solum

– Bør lide samme skjebne

Torsdag 10. mars skal Spartak Moskva ut i 8-delsfinale i Europa League mot tyske RB Leipzig. Solbakken forventer at den kampen aldri blir noe av.

– UEFA får litt den samme problemstillingen som FIFA. Hva med de russiske klubbene som er igjen av de europeiske turneringene? De bør også lide samme skjebne. Selvfølgelig er det russiske klubber, ledere, trenere og spillere som setter seg opp mot det Putin gjør, og som er motstandere av krigen, men når verdensbildet er som det er må Russland isoleres fra verdenssamfunnet. Idrett og fotball skal behandles med samme alvor, sier Solbakken.



– Det russiske folket og mange russiske idrettsutøvere er satt i en umulig posisjon. Det er sikkert mange av dem som er uenige i de forferdelige avgjørelsene Putin & co har tatt, men når det har gått så langt som nå, må idretten og fotballen ta ansvar og isolere Russland, legger han til.

SISTE: Uefa har nå angivelig bestemt seg for å avlyse åttedelsfinalen mellom RB Leipzig og Spartak Moskva i europaligaen. Det russiske laget fjernes fra turneringen.

Det rapporterer flere medier, blant dem Bild og Sky Sports i Tyskland. Utkastelsen er en reaksjon på Russlands invasjon av Ukraina, men er ennå ikke kunngjort av Det europeiske fotballforbundet (Uefa).