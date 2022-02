Her søker norske Tonje og hunden Businka tilflukt i badekaret

– Hver kveld får vi beskjed om at i dag blir det hett. Jeg får så mange advarsler om luftangrep at det har sluttet å knipe seg i magen når jeg ser det, forteller hun.

Norske Tonje Shvets (22) er opprinnelig fra Askøy, men bor i utkanten av Kyiv sammen med ektemannen Vladyslav Shvets. Hun har bodd i Ukraina i tre år i forbindelse med studier - før hun flyttet inn med ektemannen.

GIFT: Norske Tonje Shvets og ektemannen Vladyslav Shvets møttes i Ukraina. Foto: Privat

Da russiske styrker angrep med full styrke mot Kyiv forrige torsdag, kom ikke 22-åringen seg vekk fra hovedstaden. Nå er hun fortsatt i byen sammen med ektemannen, hunden Businka og katten Pusik.

– Jeg var ute og hjalp en eldre dame og da smalt det godt tre ganger. Man får ikke like mye informasjon om hvor det smeller lenger fordi det kan hjelpe russerne å lokalisere posisjonen til det ukrainske luftforsvaret.

Søkte tilflukt på badet

Forrige uke hadde Tonje og Vladyslav planer om å forlate hovedstaden, men ekteparet kom seg ingen steder på grunn av de lange køene ut av Kyiv.

Hele helgen har det også vært strengt forbudt å være ute – og alt er stengt, forteller Shvets.

På lørdag fikk ikke ekteparet plass på noe tilfluktsrom i hovedstaden, og endte til slutt opp med å søke tilflukt på badet.

KILOMETER MED KØER: Flere biler står i kø for å fylle drivstoff i Kyiv. Bildet er tatt på torsdag da Ukraina ble angrepet av russiske styrker. Foto: Genya Savilov

– Jeg synes det var trangt og skummelt, men jeg sovnet litt i badekaret sammen med hunden. Man føler seg seg trygg, og så plutselig hører man noe eller leser noe. Jeg har ikke helt tro på at badet er så trygt, så jeg slapper ikke av når jeg er der. Men badet er tryggere enn kjøkkenet og stuen.

Shvets forteller videre at naboene i de øvrige etasjene ofte bruker gangene i leiligheten som tilfluktsrom.

«Russiske soldater, dra til helvete»

Askøyværingen har sendt flere bilder av Kyiv sentrum til TV 2. Bildene viser ødelagte bygninger – og på det ene skiltet står det «Russiske soldater, dra til helvete», forteller hun.

Mandag ettermiddag er det roligere. Søvnen har blitt bedre og været utenfor leiligheten er fint. Portbudet blir opphevet inntil videre - til ny beskjed blir gitt.

STILLE FØR STORMEN: «Russiske soldater, dra til helvete», står det på skiltet. Bildet er tatt fra Kyiv sentrum av ektemannen til Tonje Shvets. Foto: Vladyslav Shvets

– Det betyr jo ikke at alt er bra, men det kan nesten føles sånn. Jeg bare håper det ordner seg snart. At Ukraina vinner og at det blir fred om ikke så altfor lenge.

Shvets ønsker fortsatt ikke å forlate landet på grunn av ektemannen Vladyslav, som er vernepliktig. Og ikke minst på grunn av hunden Businka og katten Pusik, som begge opplever krigen ulikt.

– Katten har reagert litt, men ikke hunden. Det kan jo være fordi hun er tunghørt, forteller hun og legger til at hunden er gammel.

KJÆLEDYRENE: Katten Pusik til venstre og hunden Businka til høyre. Businka ble adoptert av ekteparet da gamle eieren døde. Hun er blind på det ene øyet. Foto: Privat

Hunden Businka ble adoptert av ekteparet da gamle eieren døde. Familien ville ikke ha henne, så hun luftet seg selv. Det kommer derfor ikke på tale å forlate kjæledyrene - selv om det er krig utenfor leiligheten.

– Hun kan ikke bli forlatt igjen, sier 22-åringen.

Ekteparet har foreløpig ingen steder å dra - og sitter i leiligheten i Kyiv. På spørsmål om den lille familien har planer om å forlate byen snart, svarer Shvets:

– Ikke akkurat nå. Det er veldig risikabelt. Er ikke sikker på om jeg vil ta den risikoen, svarer hun, men legger ikke skjul på at hun har noen planer.