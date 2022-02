Tomme ord fra FIS

Skiforbundet ønsker ikke russisk deltakelse i de kommende verdenscuprennene i Holmenkollen eller Drammen. Beskjeden fra den norske idrettsbevegelsen er krystallklar. Så lenge Russland står midt i en angrepskrig som bryter folkeretten, bør Russland utestenges fra internasjonale idrettskonkurranser.



I møte med et økende press fra flere hold, har FIS så langt bare gjort det aller minste man kunne forvente. De avlyser verdenscuprenn i Russland og følger IOC-linja der russiske løpere skal få delta, men under FIS-flagget og med FIS-hymnen som erstatning for den russiske nasjonalsangen ved eventuelle seiersseremonier.

Slike sanksjoner er et musepiss i havet og viser hvor lite villige FIS er til å innse at verden akkurat nå står i brann.

Selv om Skiforbundet har gitt klar beskjed om at de ikke ønsker at Russland skal være representert i de kommende konkurransene på norsk jord, tviholder FIS på en løsning som i realiteten er å feige ut.

I sine svar skyver de inkludering og rettferdighet foran seg. De mener at russiske utøvere må få delta fordi man ikke skal ekskludere utøvere basert på rase, kjønn, nasjonalitet eller seksualitet. De prøver å få dette til å handle om diskriminering. Det er en både feig og sleip taktikk.

Å utestenge Russland fra verdenscuprenn handler ikke om diskriminering av russiske utøvere. Det er ikke enkeltutøvere som skal utestenges, men nasjonen Russland. Det er nasjonen Russland som har gått til krig, og derfor er det nasjonen Russland som nå må fordømmes og utestenges på alle arenaer der en slik utestengelse kan ha effekt.

I utgangspunktet er selvsagt kamp mot diskriminering på bakgrunn av nasjonalitet viktig for idretten. Vi skal ikke ta lett på det å utestenge utøvere på grunn av forhold de ikke står personlig ansvarlig for. Vi skal ikke utestenge utøvere fra alle nasjoner som har en politisk ledelse vi ikke støtter.

Men når en nasjon går til angrepskrig og bryter folkeretten blir situasjonen en helt annen. Da blir idretten en del av noe langt større. Alt snakk om sportslig rettferdighet for russiske utøvere blir uviktig i møte med krigens lidelse og død.

Hvis det bare finnes en flik av håp om at en slik utestengelse fra idretten kan bidra til å tvinge Putin til å gjøre retrett, er man moralsk forpliktet til å prøve. Hvis utestengelse fra idretten kan gjøre det lettere for russiske utøvere å gå ut mot Putin, er det verdt det. Hvis idretten på denne måten kan være med på å gjøre det litt vanskeligere for Putin på hjemmebane, er det verdt det.

Det er disse spørsmålene idrettens verden nå står overfor. Idrettens ledere må finne ut hvordan de kan bidra til å stanse en despotisk leder som har utnyttet idretten aktivt i sin politiske agenda. Da blir FIS sine ord om inkludering og rettferdighet hule. De adresserer ikke det som er det faktiske spørsmålet. Som Halvor Granerud skriver på twitter:

«Hvordan er det rettferdig og inkluderende når ukrainske OL-utøvere må bli hjemme for å forsvare landet sitt.»

«For å sikre rettferdige og inkluderende konkurranser på alle FIS-arrangementer.» sier kommunikasjon sjef i FIS



Kom heller med noe piss om at idrett ikke er politikk — Halvor E Granerud (@HGranerud) February 28, 2022

FIS prøver å redde sitt eget rykte, men det hele ser bare ut som en usmakelig PR-manøver. Nå bør FIS lytte til Vegard Ulvang, leder for deres egen langrennskomité. Det er befriende å se at Ulvang går så hardt ut mot sine egne.

Ulvang mener at Norges Skiforbund bør stå på sitt, og ikke gi Russland akkreditering. Det vil være et brudd med FIS sin linje, men det er en kamp det er verdt å ta. Så blir det opp til FIS hvordan de vil håndtere det videre. Hvis de velger å frata Norge verdenscupen, vil det være en avgjørelse som stiller FIS i et mye dårligere lys enn Norges Skiforbund. Da viser de tydelig kortene.

I en tid der vi mer enn noen gang trenger idrettsledere med velfungerende moralsk kompass, kan Skiforbundet nå vise at de har sterkere moralsk ryggrad enn FIS.