Mener denne gruppen havner sist i køen ut av landet: – Ikke overrasket

Nigerianske myndigheter rapporterer at afrikanere ikke får passere grensen ved Ukraina, og at de kommer sist i køen for å flykte landet. Amnesty har fått meldinger om det samme.

På sosiale medier florerer det nå av bilder og videoer av det mange mener er rasisme på grensen ved Ukraina. Flere afrikanere i Ukraina melder på blant annet Twitter og Instagram at de er sist i køen til å flykte landet.

Nigerianske myndigheter mener også at vakter på grensa mellom Ukraina og nabolandene har nektet afrikanere som flykter fra krigen å passere.

– Det har vært beklagelige rapporter om at ukrainsk politi og sikkerhetspersonell nekter nigerianere å gå om bord i busser og tog på vei mot grensa til Polen, heter det i en kunngjøring fra nigerianske myndigheter, ifølge NTB.

Ifølge en talsmann kommer det også rapporter om at polske grensevakter nekter nigerianske statsborgere på flukt å slippe inn i landet.

REAGERER: Det er mange som reagerer på rasisme på grensen ved Ukraina. Foto: BRYAN WOOLSTON/REUTERS

Flere internasjonale medier skriver nå om dette, og The Independent har snakket med Korrien Sky, en medisinstudent i Ukraina.

– Noen av de lokale prioriterer ukrainere, og svarte mennesker sliter med å komme seg inn på busser, møter fiendtlighet og blir nektet ved grensen, sier hun til avisen.

Har mottatt rapporter

Amnesty Norge bekrefter overfor TV 2 at de har fått inn rapporter om rasisme på grensen ved Ukraina.

– Vi er selvfølgelig bekymret. Vi prøver å få verifisert denne informasjonen, men har på nåværende tidspunkt imidlertid ingen egen uavhengig etterforskning som kan bekrefte den, skriver politisk rådgiver i Amnesty, Patricia Kaatee, i en e-post til TV 2.

Hun opplyser om at Amnestys Europa-kontor derfor har sendt en generell oppfordring til EU kommisjonen om å sikre rettferdige og effektive asyl-prosedyrer, og en inkluderende tilnærming som tar hensyn til at alle som er i fare uavhengig av nasjonalitet, skal sikres trygghet.

Hevder europeere får passere enkelt

Den amerikanske forfatteren Jeffery Shaun King, skriver på Twitter at det ikke bare er afrikanere som ikke slipper over grensen, men generelt alle immigranter med mørk hudfarge, som for eksempel personer fra India, latinamerikanere og arabere.

Han melder at europeere får passere uten problemer.

ADVARER: Shaun King går ut på Instagram og advarer om rasisme på grensa. Foto: Skjermdump

En annen skriver også på Instagram at afrikanere er de siste som får gå på toget på togstasjonen i Kyiv, og legger ved bilder av situasjonen på stasjonen.

Hun skriver at hun og en annen afrikansk kvinne ble nektet adgang på et tog til Polen, og at det kun var ukrainske personer som var tillatt på toget.

– Alvorlig

Daglig leder ved Antirasistisk senter, Linda Tinuke Strandmyr, forteller at de har fulgt med på saken.

– Vi synes det er alvorlig at mennesker på flukt diskrimineres og nektes å reise ut av Ukraina og inn i Polen på bakgrunn av hudfarge i en krise som vi nå ser, sier hun til TV 2.

FULGT MED: Linda Tinuke Strandmyr er daglig leder ved Antirasistisk senter. Hun har fulgt med på saken om rasisme ved grensen den siste uken. Foto: Hilja Marie Almerud

Hun henviser til at de har sett at det sirkulerer videoer på nett hvor man kan se og høre at afrikanere blir nektet adgang på tog og til grenseoverganger, til fordel for ukrainske barn, kvinner og menn.

– Vi er på ingen måte overrasket, og ser de samme holdningene også i nyhetsreportasjer fra internasjonale medier der det fremheves hvor sjokkerende det er at hvite, kristne er på flukt fra krig i et europeisk land, sier hun, og fortsetter:

– Ordningen med visumfrihet skiller seg kraftig fra hvordan Europa reagerer på flyktningskriser fra Afrika, Asia og Midtøsten. Denne rasismen er ikke et produkt av den pågående krigen, men et uttrykk for grunleggende rasistiske strukturer i disse landene.

Avviser anklagene

Polens ambassadør i Nigeria, Joanna Tarnawska, avviser at det er rasisme på grensen.

– Alle får lik behandling. Jeg kan forsikre dere om at jeg har rapporter om at noen nigerianske statsborgere allerede har krysset grensen til Polen, sier hun til lokale medier.