– Snart tomt for mat, vann og medisiner

Ukrainere som har søkt tilflukt i bomberom er straks tomme for vann og mat, mens hjelpeorganisasjonene ikke kommer seg inn i landet for å hjelpe. – Vi er nå veldig bekymret.

Mens situasjonen i Ukraina forverrer seg fra time til time, ønsker svært mange både i Norge og andre land å hjelpe.

Innsamlingsaksjonene er mange og pengene til hjelpeorganisasjonene strømmer inn. Men med pågående krigshandlinger i Ukraina kommer ikke hjelpen inn til de som trenger den mest.

Internasjonale Røde Kors har over 1000 ansatte og 3000 frivillige i Ukraina. De melder nå at det snart er tomt for mat, vann og medisiner til de som har søkt tilflukt i bomberommene og på togstasjonene.

BEKYMRET: Torben Bjørke-Henriksen sier at det begynner å gå tomt for mat, vann og medisiner i Ukraina. Foto: Røde Kors

– Vi er bekymret da det nå begynner å gå tomt for det mest grunnleggende. Våre ansatte i Ukraina melder om traumatiserte ukrainere som er sultne, tørste og kalde, sier seniorrådgiver Torben Bjørke-Henriksen i Røde Kors til TV 2.

For farlig å ta seg inn

Selv om mange ønsker å bidra både med penger og nødhjelp, stanser hjelpen ved grensen.

Da det jevnlig faller bomber og er skuddvekslinger i ulike deler av Ukraina, er det for farlig for nødhjelpsorganisasjonene å ta seg frem til menneskene som frykter for sine liv.

– Veiene er enten stengt eller ødelagt av bomber. Det er rett og slett for farlig for lastebilene vi har i Ukraina å ta seg fram til sivilistene, og for de på grensa å ta seg inn i landet, sier Bjørke-Henriksen.

OVER GRENSA: Ukrainske flyktninger strømmer over grensa til Polen, her ved Medyka. Foto: AP Photo/ Visar Kryeziu

Men han forsikrer at de gjør fortløpende vurderinger om når det er sikkert nok til å kunne frakte nødhjelpen inn til de som trenger den mest.

– Akkurat nå hjelper vi alle som krysser grensa. Mange av dem er fortvilte, desperate og bryter sammen når de når fram. Det er helt naturlig å ha traumer etter å ha vært i en situasjon med bombenedslag og flyalarmer som går kontinuerlig, sier Bjørke-Henriksen.

– Veldig bekymret

Også Kirkens Nødhjelps lokale partnere og organisasjoner i Ukraina melder om en forverret situasjon og at det snart er tomt for vann, mat og bensin.

– Vi er nå veldig bekymret for sivilbefolkningen, som nå ikke har tilgang på nødvendige basisvarer, sier humanitær seksjonsleder Linda Nordbye i Kirkens Nødhjelp.

STORT ENGASJEMENT: Humanitær seksjonsleder Linda Nordbye melder om enormt engasjement for å støtte Ukraina. Foto: Kirkens Nødhjelp

På grunn av pågående krigshandlinger har ikke Kirkens Nødhjelp sendt personell til Ukraina ennå. I tillegg er ikke deres partnere i Ukraina fullt operative på grunn av den pågående situasjonen.

– Slik situasjonen er nå, er det ikke mulig å få nok informasjon til å vite om hvor behovet er størst eller å komme til med nødhjelp. Da situasjonen også er i stor bevegelse, er det vanskelig å planlegge bistanden, sier Nordbye.

15 millioner på tre dager

Mens hjelpeorganisasjonene bistår mest på grenseovergangene, i påvente av å komme seg inn i Ukraina, strømmer henvendelsene inn fra alle som vil hjelpe.

– De tre siste dagene har det kommet inn 15 millioner kroner, som går til å hjelpe ukrainerne som har måttet flyktet for sine liv. Det er godt å se at det er så stort engasjement og giverglede, sier Torben Bjørke-Henriksen.

Både Røde Kors og Kirkens Nødhjelp opplever at både privatpersoner og firmaer tar kontakt for å høre hvordan de kan bistå.

Hjelpeorganisasjonene tror at det er så stort engasjement blant nordmenn fordi krig i Europa føles nært.

– Vi har også fått en del henvendelser fra folk som ønsker å reise nedover som frivillige, sier Nordbye.

Hun håper mange vil fortsette å engasjere seg, være tydelige på at invasjonen av Ukraina ikke er greit og fortsette å støtte de norske organisasjonene som yter bistand i Ukraina.

Største humanitære krisen

Etter Russlands invasjon av Ukraina har til nå 500.000 mennesker forlatt landet, opplyste FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, på Twitter mandag.

FRYSER: Kalde og sultne varmer de ukrainske flyktningene seg på et bål, etter å ha flyktet over grensa til Polen. Foto: AP Photo/ Visar Kryeziu

Totalt har Russlands krig mot Ukraina fordrevet over sju millioner mennesker.

– Vi er vitne til det som kan bli den største humanitære krisen på vårt europeiske kontinent på mange, mange år, sier EU-kommissær for krisehåndtering, Janez Lenarcic.

Norge vil sette av opptil to milliarder kroner for å avhjelpe den humanitære situasjonen i Ukraina.

Bistandsmilliardene skal gå til å avhjelpe den humanitære situasjonen og hjelpe mennesker på flukt.

– Støtten er fleksibel slik at aktørene kan planlegge for innsats der behovene er størst, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.