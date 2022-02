Vil ikke la russere konkurrere i Norge - stemte likevel for russisk deltakelse

Mandag er den russiske langrennsdelegasjonen på vei til Norge for å delta i verdenscuprennene i Drammen og Holmenkollen senere denne uken.

Situasjonen er imidlertid svært uavklart, da Norges Skiforbund ikke vil la de delta, mens FIS på den andre siden tillater russerne å gå.

Mandag gikk Vegard Ulvang, som selv er leder for langrennskomitéen i FIS, ut og sa at FIS burde nekte russerne å delta.

Erik Røste sitter i styrene til både FIS og Norges Skiforbund (NSF).

Han har stemt både for og mot russiske deltakelse.

Stemte for på fredag - stemte mot på lørdag

Fredag kveld sendte FIS ut en pressemelding hvor man blant annet kunne lese:

«Styret har enstemmig bestemt at (...) alle russiske utøvere kan fortsette å delta i alle FIS-konkurranser».

Det standpunktet bekrefter FIS at de fortsatter står ved overfor TV 2 mandag

Lørdag formiddag sendte NSF ut en pressemelding hvor budskapet ikke var til å misforstå:

«Norges Skiforbunds beskjed til Russland og russiske utøvere krystallklar; Vi ønsker ikke deres deltagelse!»

- Skistyret har i dag besluttet at Norges Skiforbund ikke ønsker Russlands, eller russiske utøveres, deltagelse på de forestående verdenscuprennene og verdensmesterskap i Norge slik situasjonen er nå, er skipresident Røste sitert på i pressemeldingen.

Røste henviser TV 2 til kommunikasjonssjefen i forbundet, Espen Graff.

Han bekrefter at også vedtaket i NSF var enstemmig.

– Ja, et samlet styre står bak dette. Skiforbundets holdning står ved lag, skriver han i en SMS mandag formiddag.

På spørsmål om de tilsynelatende motstridende standpunktene, skriver Røste:

– Mitt hovedfokus torsdag og fredag, etter Russlands invasjon natt til torsdag, var at alle verdenscuprenn i Russland måtte avlyses eller flyttes. I FIS-møtet fredag ettermiddag var jeg tydelig på at utviklingen kan endre seg raskt med behov for videre diskusjoner. Med den eskalerte situasjonen i timene fra fredag ettermiddag til lørdag formiddag, var skistyret enige om at idretten ikke lenger kunne forholde seg passive eller nøytrale til den tragiske utviklingen. Derfor vedtok et enstemmig styre i NSF at vi ikke ønsker russisk deltakelse i verdenscup i Norge.

– Betyr det at du angrer på FIS-vedtaket fredag?



– Mitt hovedfokus torsdag og fredag var først og fremst å hindre vedenscuparrangement i Russland.



TV 2 har vært i kontakt med andre i skistyret mandag, men også de henviser til kommunikasjonssjef Graff på spørsmål om hvordan diskusjonene i styret var før beslutningen om å si nei til russiske utøvere ble tatt.

FIS til TV 2: – Tydeliggjort vår posisjon

FIS vil la russerne delta, men nekter dem å representere landet med flagg. Den russiske nasjonalsangen vil heller ikke bli spilt ved en eventuell seier. FIS har også flyttet alle arrangementer fra Russland.

FIS skriver følgende i en e-post til TV 2 mandag:

– FIS har tydeliggjort sin posisjon når det gjelder deltakelse for russiske atleter i FIS-konkurranser. For å forsikre rettferdige og inkluderende konkurranser i FIS, nasjonale skiforbund og lokale organisasjonskomitéer, så skal det ikke ekskluderes noen utøvere basert på rase, kjønn, nasjonalitet og seksuell retning.

Arrangøren av verdenscupsprinten i Drammen ønsker ikke russiske løpere på startstreken, men blir nødt til å la dem delta om ikke FIS endre standpunkt.

– Vi er nødt til å akseptere russisk deltakelse om ikke FIS (Det internasjonale skiforbundet) eller IOC (Den internasjonale olympiske komité) manner seg opp til å si at «nå er det nok, nå må vi stille opp for Ukraina». Da blir det skirenn med russiske skiløpere, sier styreleder i eierutvalget for Drammen-sprinten, Geirr Kihle, til NTB.