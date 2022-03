Laster opp traileren og kjører til Ukraina med klær og utstyr

Ifølge FNs menneskerettighetsorgan UNCHR, har 500.000 mennesker krysset grensen etter at Russland invaderte Ukraina, melder NTB.

Over hele Norge samler nå både enkeltpersoner og større frivillige organisasjoner inn både penger, klær, mat og utstyr til ukrainere på flukt.

En av dem som ønsker å bidra til å hjelpe de krigsrammede ukrainerne, er Tommy Husby. Han kjører til vanlig semitrailer med matvarer inn og ut av Norge med firmaet Qurant. Etter krigen i Ukraina eskalerte, ønsket han å bruke semitrailerne til å kjøre varer fra Trondheim, og til grensa til Ukraina.

Nå har flere titalls personer bidratt med flere hundre poser og esker med varer Husby skal kjøre til Ukraina.

GARASJE: Husby får telefoner hver dag fra folk som vil bidra med klær og utstyr til Ukraina. Foto: Privat

– Vi la ut et Facebook-innlegg på fredag, det har vært veldig mange telefoner med folk som vil bidra med både klær og utstyr. Det er ekstremt pågang nå, sier han til TV 2.

Kommer til å kjøre flere turer

Han synes det er fint at givergleden er så stor i Trondheim og generelt i Norge.

– Det er veldig positivt. Vi hadde ikke forventet så stor respons. Men det viser hvor mye folk bryr seg. Det er veldig fint å se, sier han.

Første semitrailer kjører fra Trondheim allerede denne uken. De kommer til å kjøre så mange turer som trengs for å få med seg alle varene de får inn.

For å laste det inn i traileren bruker de en hjullaster. De ønsker at så mange som mulig kommer til dem med det de skal levere.

– Men vi må også hente inn en del med mindre biler og varebiler rundt omkring Trondheimdistriktet, sier han.

LAGER: Her lagres mye av det Husby får inn av klær, varer og mat. Foto: Privat

Trenger hjelpeartikler til barn og kvinner

Husby oppfordrer folk til å gi annet enn klær.

– Vi har fått inn veldig mye klær nå, og vi har nok av spesielt herreklær, sier han, og ramser opp det viktigste han mener Ukraina trenger nå:

– Utstyr til barn og kvinner er det som er mest nødvendig. For eksempel hygieneartikler, tannkrem, såper, bleier, smokker og soveposer. I tillegg trengs tørrmat som gryn, pasta, hermetisert mat og så videre, sier han.

Husby var ikke i tvil på om han og firmaet i Trondheim ville hjelpe til.

– For meg er Ukraina som et naboland. Europa er ikke stort. Jeg er helt sjokkert over denne krigen. Derfor fikk jeg en glød til å kjøre en bil nedover for egen maskin, sier han.

Kjører så fort bilene er fylt opp

Også i Bergen er det startet en innsamlingsaksjon for Ukraina. Fyllingdalen Teater starter å samle inn utstyr og mat mandag kveld. Allerede mandag ettermiddag har det strømmet folk til teateret. Resten av uka kan man møte opp fra klokken 09 til 18 hver dag for å gi sitt bidrag.

– Vi samarbeider med en som har en trailer klar i Åsane. Den kjører så fort den blir fylt opp. Vi kommer også til å ordne egne biler. En av våre frivillige ringte nettopp og meldte seg som sjåfør, sier Finn Bjørn Tønder i Fyllingdalen Teater.

Han skryter av teatersjef Jørn Kvist, som har kastet seg rundt for å starte innsamlingsaksjonen.

– Han slapp alt han hadde og hev seg rundt. Jeg er så imponert. Det er helt unikt. Vi vil gjøre alt vi kan for å hjelpe, sier han.

Varene som trengs mest er langtidsmat, babyprodukter og medisinske varer som varmetepper, kompressjoner, strikkebånd, strikk og sterile bandasjer, opplyser Tønder.