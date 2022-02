Abramovitsj deltar i forhandlingene mellom Ukraina og Russland

Chelsea-eier Roman Abramovich forsøker å forhandle om fred med Russland og Ukraina. Det bekrefter en talsperson for oligarken til nyhetsbyrået PA.

– Jeg kan bekrefte at Roman Abramovitsj har blitt kontaktet fra ukrainsk side for hjelp med å komme frem til en fredfull løsning, og han har prøvd å hjelpe til siden da, sier talspersonen til PA.

– Med tanke på hva som er på spill, så ber vi dere om en forståelse for at vi ikke har kommentert verken situasjonen eller denne involveringen, legger talspersonen til.

Saken oppdateres.

RUSSISK: Roman Abramovitsj, fra Russland, har lenge blitt sett på som en mann med koblinger til Russlands president Vladimir Putin. Her fra et møte i 2005. Foto: ITAR TASS

Gitt fra seg Chelsea-ansvaret

Forrige uke ga Abramovitsj fra seg ansvaret for Chelsea. Russeren har eid de engelske storklubben i årrekke.

– Hvorvidt dette er noe mer enn et grep for at klubben skal unngå å bli rammet av sanksjoner, er for tidlig å si, påpekte TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

– Jeg tror flere i klubben er glade, fordi man ikke ønsker å assosieres med russiske milliardærer med angivelige bånd til Putin slik situasjonen er i Europa nå, la hun til.

– Det vil ikke forandre noe for meg i det daglige slik jeg forstår det, sier Chelsea-manager Thomas Tuchel ifølge Football.London.