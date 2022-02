Krever handling: – Om alle skulle levd som oss hadde vi trengt 3,4 jordkloder

Klimaendringene får katastrofale konsekvenser for milliarder av mennesker. Selv om nordmenn så langt er skjermet for det verste, mener norske organisasjoner at vi har et særlig ansvar.

Mandag publiserte FNs klimapanel (IPCC) andre del av sin sjette hovedrapport.

Rapporten viser at klimaendringer fører til utryddelse av arter og ødeleggelse av natur i et foruroligende tempo. I tillegg får klimaendringene katastrofale konsekvenser for milliarder av mennesker. Det blir mer sykdom og død, svekket tilgang på mat og vann og flere vil bli drevet på flukt.

Klimaendringene rammer skjevt og samfunnene som er dårligst rustet til å takle endringene, blir hardest rammet.

– Tiden renner ut. Matproduksjon, vanntilgang og folkehelse rammes mer brutalt og raskere enn tidligere antatt. Dette handler om mennesker liv og helse akkurat nå og ikke bare i framtiden, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Mange demonstrerte for klimaet og mot manglende handling under FNs klimakonferanse i Glasgow i Skotland i november. Foto: Yves Herman / Reuters

– Hver dag teller

Selv om FN-rapporten er dyster lesing, er det også noen lyspunkter. Rapporten konkluderer blant annet med at klimatilpasning nytter, og at tiltak allerede har redusert negative konsekvensene flere steder.

Samtidig gjøres det langt fra nok, og tilpasningen går for sakte verden over.

Røde Kors mener at rike land som Norge må trappe opp egne utslippskutt og finansiering av klimatilpasning i de mest utsatte landene.

– Det er fortsatt mulig å kutte klimagassutslipp og med det begrense de aller verste konsekvensene. Hvis vi skal halvere klimagassutslippene innen 2030, teller hver dag og hver måned, sier Røde Kors’ klimaanalytiker Cathrine Tranberg Hårsaker.

Beregninger fra Det internasjonale Røde Kors-forbundet viser at innen 2050 vil minst 200 millioner mennesker ha behov for akutt, internasjonal nødhjelp hvert år på grunn av klimarelaterte katastrofer om utviklingen fortsetter som nå. Det er dobbelt så mange som i dag, ifølge organisasjonen.

KLIMAFLYKTNINGER: Mer ekstremvær vil drive millioner av mennesker på flukt. Foto: Haitham Al-shukari / AFP

– 3,4 jordkloder

Miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender mener at klimaendringene vil koste og kreve dyptgripende samfunnsendringer – også for nordmenn.

– Klimaendringene er urettferdige og rammer svært ulikt. Om alle skulle levd som gjennomsnittsnordmannen hadde vi trengt 3,4 jordkloder, sier leder Anja Bakken Riise.

Hun forventer også at rike land som Norge tar sin del av ansvaret og iverksetter effektive tiltak som får ned overforbruket.

– Det er helt avgjørende for å unngå at klimaendringene kommer enda mer ut av kontroll, sier Bakken Riise.

Hun viser til en av organisasjonens egne undersøkelser hvor seks av ti spurte svarte at det er viktigere med rettferdig fordeling av allerede eksisterende ressurser, enn økonomisk vekst.

– Vi trenger aktiv politikk som gjør det enkelt for oss leve miljøvennlig. Her har politikerne folkets støtte, så det er ingen grunn til å vente, sier lederen.

FORBRUK: Nordmenn må minske forbruket for å nå klimamålene, mener Framtiden i våre hender. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Mangler troverdig plan

Naturvernforbundet mener at regjeringen må kutte norske utslipp med 2,9 millioner tonn CO2 hvert år frem til 2030 for å nå egne klimamål.

– Det er mer enn noen regjering har klart på en hel regjeringsperiode. Men regjeringen mangler en troverdig plan for omstillingen Norge må gjennom, og har hittil ikke presentert et eneste nytt klimatiltak for å få Norge på rett kurs, sier leder Truls Gulowsen.

Målet er å hindre 1,5 graders oppvarming innen 2030, samt sikre at vi er et nullutslippssamfunn i 2050.

– Per i dag styrer norsk politikk mot nærmere 3 graders oppvarming, mener Golowsen.

STOPP: Organisasjonen Changemaker mener Norge må fase ut oljenæringen for å kunne nå klimamålene. Her fra Valhallfeltet i Nordsjøen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Advarer mot oljeleting

Organisasjonen Changemaker mener rapporten understreker det akutte behovet for en ny og betraktelig mer offensiv kurs i verdens klima- og miljøpolitikk.

– Det haster å gjøre det vi kan for å begrense de katastrofale følgene klimakrisen kommer til å få hvis ikke politikerne tar grep nå, sier leder Naja Amanda Lynge Møretrø.

Hun mener at Norge er nødt til å fase ut fossil energi for å lykkes med 1,5-gradersmålet.

– Når vitenskapen er klokkeklar på at man må la mye av den olja vi allerede har funnet ligge under bakken, er det oppsiktsvekkende at Norge likevel velger å stadig utvide oljeleting på norsk sokkel, sier Lynge Møretrø.