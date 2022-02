Over én million så Kompani Lauritzen-premieren

Etter endringer i sesong tre, er TV 2 glad for at knalltall på premieren av programmet.

Sesong tre av det populære TV 2-programmet Kompani Laurtizen hadde premiere den 26. februar. Igjen har programmet slått til med imponerende seertall.

Over én million fikk i løpet av helgen med seg premieren på «Kompani Lauritzen».

581.000 nordmenn så programmet lineært på TV 2, og resten har sett det i reprise, opptak eller på TV 2 Play.

Se hva årets deltakere gruer seg mest til i videovinduet øverst i saken!

Dette er programmets hittil lengste sesong, hvor deltakerne var hele seks uker på leiren i Åndalsnes.

Derfor er det også to episoder i uken, både på onsdager og lørdager.

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, er svært imponert over seertallene, og tror de kommer til å holde seg stabile utover sesongen.

– Vi er utrolig stolte og glade, og vi er lettet over at Kompani Lauritzen fortsetter å levere også i sesong tre, sier hun til TV 2.

Til tross for en liten nedgang fra fjorårets premieretall, mener Haldorsen at det er forventet med tanke på situasjonen som nå utspiller seg i Europa etter Russlands invasjon av Ukraina.

Haldorsen forteller at det da er en lettelse at seerne fortsatt finner frem til innholdet, og tror seertallene vil gå oppover gjennom uken.

– Vi tar ikke seertallene for gitt. Folk ser på TV på en helt ny måte nå om dagen. Så det at over én million har sett premieren, er vi utrolig glade og takknemlige for, sier programredaktøren.

På grunn av den enorme Kompani Laurtitzen-interessen, har TV 2 nå bestemt seg for å sende to episoder hver uke..

– Vi ønsker å gi publikum mer av det de vil ha, og vi har mer enn nok materiale. Så gjenstår det å se hvordan responsen blir. Men vi tror konseptet har lang levetid, sier hun.

Haldorsen trekker også frem samarbeidet med produksjonsselskapet Seefood, og ser på seertallene som en kollektiv lagseier.

– Det er mye hardt arbeid som ligger bak. Det enkleste er ofte å gjøre det samme sesong etter sesong, men nå har vi gjort store endringer. Jeg tror vi har all grunn til å tro at suksessen vil fortsette, avslutter hun.

Kompani Laurtizen ser du onsdager og lørdager kl. 20 på TV 2, og når du vil på TV 2 Play.