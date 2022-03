Helt på tampen av fjoråret kunngjøre den britiske sportsbilprodusenten Lotus at det nå var slutt på de legendariske modellene Elise, Exige og Evora. En æra er med det over.

Den klart største suksessen i dette trekløveret er Elise.

Siden lanseringen tilbake i 1995, har det blitt produsert 35.124 Lotus Elise. Altså over en periode på 24 år. For en liten bilprodusent som Lotus er dette et høyt antall.

For bare noen dager siden hentet 29 år gamle Elisa Artoli ut den aller siste Elise som overleveres til en kunde. Nærmere bestemt en Elise Sport 240 Final Edition, lakkert i fargen Championship Gold. Det bygges en til, men den går rett til Lotus-museet.

Historien bak den unge damen og sportsbilen er litt spesiell. Elisa var bare to år gammel da hennes bestefar og daværende Lotus-sjef, Romano Artioli, presenterte bilen på Frankfurt Motor Show i 1995. En modell han valgte å kalle opp etter barnebarnet sitt, Elisa, bare med en liten endring. A ble til e, til slutt i havnet.

En svært ung Elisa Artioli sammen med bestefar Romano på et Lotus-arrangement, med bilen som ble oppkalt etter henne.

Elisa blir til Elise

Tradisjon tro skulle bilen ha et navn som begynte på bokstaven «E». Det skulle vel være nok å nevne betegnelsen Elan og Esprit i tillegg til de allerede nevnte.

– Jeg husker jeg var veldig stolt. Etter å ha vært med på en presentasjon av bilen fortalte jeg i barnehagen etterpå at jeg het Elisa Lotus, sier Elisa til det britiske bilnettstedet carmagazine.co.uk.

– Gjennom hele oppveksten har jeg hatt en forbindelse til denne bilen forteller hun videre.

Det er kanskje ikke så veldig rart. For allerede som fireåring (!) fikk hun sin første Lotus Elise – av bestefar selvfølgelig. En sølvlakkert S1. Den har hun fortsatt og bruker den daglig hjemme i Italia. Det har hun gjort siden hun kunne kjøre den.

– Jeg hørte ryktene om at modellen skulle legges ned i 2019. Jeg ble litt lei meg, men tok straks kontakt med fabrikken og hørte om jeg kunne få kjøpe den aller siste bilen.

Slik ble det altså. Det er også hun som har valgt gullfargen på bilen. Mye på grunn av på grunn av de sagnomsuste John Player Special-modellene.

Elisa og bestefar møtes innimellom for å ta en kjøretur i Lotusen hun fikk som fireåring.

Møtes for å kjøre Lotus

Bilen drives for øvrig av en Toyota 2ZR-FE 1,8 liters kompressor-matet, firesylindret bensinmotor som yter 243 hestekrefter ved 7.200 o/min og 250 Nm dreiemoment mellom 3.000 til 7.000 o/min. Motoren driver bakhjulene via en sekstrinns manuell girkasse.

Dette er nok til at bilen som bare veier 970 kilo, gjør unna 0-100 km/t på rett over fire sekunder. Toppfarten er 250 km/t.

Elisa dokumenterer mye av motorlivet sitt med Lotusene sine på Instagram-kontoen sin, her:

Det hender at hun og bestefaren, som Elisa selv beskriver som 89 år ung, fortsatt tar seg en kjøretur sammen i hennes sølvgrå Lotus S1. Nå kan de variere litt med en gullfarget i tillegg. Den aller siste Elisen som får kjenne asfalt under hjulene.

