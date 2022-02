Landslagssjefen har takket nei

Det bekrefter ishockeyforbundet på sine hjemmesider.

60-åringen er ferdig som landslagstrener etter VM i mai. Thoresen har hatt jobben siden 2016.

Den endelige avgjørelsen kom etter at Thoresen og ishockeyforbundet har vært i forhandlinger de siste ukene. Thoresen fikk ikke tilbudt mer enn ett års forlengelse av kontrakten, selv om trenerveteranen har vært åpen om at han ønsker «mer forutsigbarhet» i form av en lengre kontrakt.

Har savnet klubbhockeyen

– Det var synd, men sånn er det jo. Forbundet gjør sine valg og jeg gjør mine, sier Petter Thoresen til TV 2.

– Så den korte kontraktslengden var årsaken til at du sa nei?

– Det er det som er grunnen, ja.

Videre er Thoresen også klar på at han nå skal jakte nye utfordringer andre steder, og at det aller helst skal være på klubbnivå:

VIL TILBAKE: Petter Thoresen ønsker seg tilbake som klubbtrener. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

– Jeg har savnet å være på isen hver eneste dag, så nå blir det forhåpentligvis mer av det.

Så tidlig som i desember var han åpen overfor TV 2 om at det fristet å bli trener for et klubblag, hvis han ikke skulle komme til enighet med Norges Ishockeyforbund om en lengre avtale.

Han har tidligere sagt til TV 2 at Vålerenga-jobben er fristende. Hamar Arbeiderblad kan erfare at veteranen er Storhamars førstevalg.

Til TV 2 åpner Thoresen opp om sine tanker om fremtiden.

– Jeg har vært i dialog med et par klubber, men det er en klubb som jeg er vesentlig nærmere enn den andre, sier han.

Norske klubber

Det skal være snakk om norske klubber.

– Har du vært i samtaler med Storhamar?

– Jeg kan ikke bekrefte at det er helt riktig, svarer han.

Thoresen ønsker heller ikke å avkrefte at han har vært det.

– Hvordan vil du karakterisere den dialogen du har hatt med klubbene?

– Sondering. Ingen har visst at jeg har valgt det jeg har valgt før nå. Forbundet fikk vite det i dag, svarer han.

– Er du interessert i Storhamar-jobben?

– Alle klubber i Fjordkraft-ligaen er interessante.

– Du har tidligere sagt at Vålerenga-jobben er interessant. Er du fortsatt interessert?

– Alle klubbene i ligaen er interessante, noen mer enn andre, svarer han.

Storhamars nåværende trener, Anders Gjøse, sin kontrakt kan avbrytes etter denne sesongen.

INGEN SAMTALER: Vålerengas sportssjef Frikk Juell har ikke hatt samtaler med Petter Thoresen den siste tiden. Foto: Vålerenga Hockey

– Altfor tidlig

Vålerenga startet sesongen med Kenneth Larsen som hovedtrener. Han fikk sparken i november. Siden har Espen Knutsen midlertidig ledet laget.

Det betyr at Vålerenga foreløpig står uten hovedtrener etter sesongen.

Deres sportssjef, Frikk Juell, har ikke hatt samtaler med Thoresen.

– Dette er en større prosess som, for oss, vil være helt feil å si noe om nå som vi går inn i den viktigste delen av sesongen. Vi har sterke ressurser innad i klubben som vi har stor tro på, og vi ser ingen grunn å å gå i dialog med andre trenere på nåværende tidspunkt. Vi har mottatt flere CV-er og søknader, men dette er som nevnt ikke noe vi kommer til å ta stilling til på nåværende tidspunkt, sier han.

Styreleder i Vålerenga, Jan Tore Kjær, sa tidligere mandag til TV 2 følgende om Thoresen er ønsket inn på Jordal:

– Vi planlegger for tiden fremover, men vi kommer ikke til å ta noen beslutning på det nå. Det er altfor tidlig. Jeg forstår at Petter vil ha en tidlig avklaring med forbundet, men for oss er det vanskelig å ta et standpunkt til fremtiden allerede nå. Sluttspillet har jo ikke startet engang.

– Utrolig vanskelige arbeidsforhold

Sportssjef i Norges Ishockeyforbund, Petter Salsten, bekrefter at Thoresen ble tilbudt en kontrakt ut neste sesong.

Norges Ishockeyforbund ønsker at den neste treneren kan være en langsiktig løsning, men de skal ikke ha ønsket å binde seg til en lang avtale med Thoresen.

– Er dere fornøyd med den jobben han har gjort?

– Ja, jeg er veldig fornøyd med jobben han har gjort. Han er den mestvinnende treneren for klubblag i norsk ishockey. Vi var nokså sikre på at han ville være rett mann til å overta byggverket Roy Johansen etterlot seg og være med i den generasjonsvekslingen vi er inne i. Thoresen har hatt utrolig vanskelige arbeidsforhold de siste to årene, svarer Salsten.

Forbundet jobber nå med en fireårsplan inn mot neste OL.

Norges Ishockeyforbund er åpen for at den neste landslagstreneren kan bli en utenlandsk statsborger.

– Ingen andre åpenbare kandidater

I hans nåværende kontrakt står det at en eventuell ny avtale skal være mer eller mindre klar 1. mars 2022. Derfor har Norges Ishockeyforbund og Thoresen i hovedsak fokusert på å få en avklaring rundt trenerens fremtid.

Etter hva TV 2 kjenner til skal ikke Norges Ishockeyforbund være nær å ha på plass en ny trener.

TV 2s ishockeyekspert har sett på Thoresen som den klart mest aktuelle kandidaten videre.

– Slik jeg ser det er det heller ingen andre åpenbare norske kandidater til jobben for øyeblikket, sa Hoel tidligere i februar.