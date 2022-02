– Putin har malt seg inn i et hjørne

Russlands invasjon av Ukraina har ført til en rekke sanksjoner mot landet.

– Sanksjonene treffer Russland veldig hardt. Utestengelsen fra Swift stopper alle transaksjoner mellom Russland og verden utenfor, som gjør det umulig å drive handel, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank.

Dette er sanksjonene mot Russland Russland må tåle stadig strengere straffetiltak. En rekke land har innført sanksjoner mot Russland som følge av invasjonen av Ukraina, og det trues med stadig flere. USA * Sanksjoner mot fire russiske banker – blant dem de to største, Sberbank og VTB Bank – samt mot nærmere 90 finansinstitusjoner verden over med bånd til disse bankene. * Sanksjoner mot teknologieksport til Russland, samt mot flere oligarker med bånd til Vladimir Putin og Kreml. * Fryser Putins og utenriksminister Sergej Lavrov eventuelle private midler i USA, og setter også familiemedlemmer på sanksjonslista. * Energigiganten Gazprom og tolv andre store russiske selskaper nektes å hente kapital i vestlige finansmarkeder. Det legges ytterligere begrensninger på eksport til Russlands forsvars- og romfartsindustri. * USA vil også innføre sanksjoner mot personer og selskaper i Hviterussland som beskyldes for å støtte Russlands invasjon. EU * Fryser den russiske sentralbankens midler i EU. * Sanksjoner mot utvalgte russiske banker, som utestenges fra det internasjonale betalingssystemet Swift. * Sanksjoner mot flere statlige russiske selskap, blant annet innen forsvarssektoren, som nektes adgang til kapital- og finansmarkeder i EU. * Fryser Putins og utenriksminister Sergej Lavrov eventuelle private midler i EU og setter også familiemedlemmer på sanksjonslista. * Sanksjoner mot oligarker og andre med nære bånd til Kreml. * Sanksjoner mot 351 medlemmer i Dumaen som stemte for anerkjennelse av Donetsk og Luhansk. * Forbud mot eksport av fly og flydeler, samt reservedeler til den russiske energisektoren. * Stenger luftrommet for russiske fly. * Forbyr flere russiske medier å operere i EU. * Innfører sanksjoner mot Hviterussland som har medvirket til den russiske invasjonen. Storbritannia * De britiske sanksjonene har likhetstrekk med dem som er innført av USA og EU. * Stenger luftrommet for russiske fly. * Tar ifølge statsminister Boris Johnson sikte på å stenge alle russiske banker fullstendig ute fra det britiske finanssystemet. * Har i likhet med EU satt oligarker og andre med bånd til Putin, samt russiske folkevalgte på sanksjonslista. Norge * Slutter seg til EUs sanksjoner mot russiske banker, selskap og enkeltpersoner. * Varsler at oljefondet «over tid» skal selge seg ut av alle investeringer i Russland, inntil nylig verdt rundt 27 milliarder kroner. * Stenger luftrommet for russiske fly. Canada * Sanksjoner mot 58 russiske selskap og personer, blant dem flere banker og det omstridte sikkerhetsselskapet Wagner Group. * Trekker eksporttillatelse for deler til russisk luftfart, gruvedrift og informasjonsteknologi. * Innfører sanksjoner mot Putin og Lavrov. * Stenger luftrommet for russiske fly. Australia * Sanksjoner mot russiske banker, selskap og enkeltpersoner, blant dem åtte oligarker og 339 folkevalgte som ifølge utenriksminister Marise Payne har har vært «tilretteleggere» for den russiske invasjonen. * Sanksjoner mot «nøkkelpersoner» i Hviterusslands regjering. Japan * Begrenser eksport av databrikker til Russland. Kina * Innfører ikke sanksjoner, men flere statlige banker i landet begrenser finansiering til kjøp av råmaterialer fra Russland av frykt for å bli rammet av sanksjoner, ifølge Bloomberg News. Europarådet * Suspenderer Russland, som fra før var fratatt stemmeretten. Idrett En rekke land og internasjonale særforbund boikotter konkurranser i Russland og nekter russiske utøvere å delta internasjonalt. Kilde: NTB

I tillegg har EU frosset den russiske sentralbankens verdier.

Sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum. Foto: Danske Bank

– Det gjør oppgaven veldig vanskelig for Russland, som har halvparten av sine reserver i euro og dollar. Dette gir russerne begrenset med tiltak for å hindre at rubelen svekkes, sier Jullum.

– Vil merkes knallhardt

Om ikke all handel med andre land er stanset for Russland, er den i hvert fall svært begrenset.

– Dette gir en stor svekkelse av russisk økonomi, som vil få veldige effekter på inflasjonen. Alt dette gjør at sanksjonene vil merkes knallhardt i Russland, sier Jullum.

Når Russlands handel med andre land stanser, vil de få problemer med å skaffe utstyr. Et viktig spørsmål er i hvilken grad Russland vil åpne handelskanaler mot andre land enn i Vesten, og da først og fremst til Kina.

– Det vil kunne erstatte en del av handelen. Hvis Russlands forhold til Vesten fryser fullstendig, er de avhengige av å i større grad åpne mot Kina.

Det er gitt signaler om at handel med olje og gass ikke skal omfattes av Swift-utestengelsen, slik at Russland fortsatt kan selge gass til Europa.

– Men når Russland får betalt i dollar og euro som de ikke kan kjøpe noe for, kan man spørre seg om de vil være interessert i å selge. Konflikten mellom Russland og Ukraina kommer på et tidspunkt hvor energibalansen i Europa er svekket, og det er naturlig å tenke at gassprisene vil bli høyere. Energiprisen i Europa vil stige, som igjen vil legge press på de norske strømprisene.

– Russland har forberedt seg

Mange ventet at Russland raskt ville ta kontroll over Ukraina da de først bestemte seg for å invadere. Det ukrainske forsvaret har imidlertid holdt stand siden Russland begynte angrepet natt til torsdag.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Foto: Nils Ole Refvik

Etter hvert som krigen trekker ut i tid, tror Norges forsvarssjef Eirik Kristoffersen at president Vladimir Putin vil få det vanskelig på hjemmebane.

– Det vil være en økende motstand mot krigen også i Russland, samtidig som vi nå ser at både EU og andre land mobiliserer ganske kraftig for å sende inn utstyr til Ukraina. Da snakker vi om en langvarig krig, sier Kristoffersen.

Mandag uttalte Putins talsperson Dmitrij Peskov at Russland er i stand til å takle omfattende vestlige sanksjoner.

Talsperson for Putin, Dmitrij Peskov. Foto: Reuters / Sputnik

– De vestlige sanksjonene mot Russland er harde, men landet vårt har det nødvendige potensialet til å kompensere for skadene. Russland har systematisk forberedt seg ganske lenge på mulige sanksjoner, blant dem noen av de tøffe sanksjonene vi nå står overfor, sier Peskov.

Ifølge Peskov skal Putin nå diskutere «økonomiske spørsmål» med utvalgte ministre. Moskva-børsen holdt mandag stengt – hovedindeksen der har siden nyttår falt med over 40 prosent.

– Vil være et massivt nederlag

General Sverre Diesen, som er tidligere forsvarssjef og nåværende sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), tror det er vanskelig for Putin å ta et steg tilbake når han først har gått så langt.

– Putin har malt seg inn i et hjørne. Han har undervurdert det ukrainske forsvaret og overvurdert det russiske. Han har undervurdert europeernes og Vestens vilje til å stå sammen og faktisk påføre Russland sanksjoner som også kommer til å bite i Vesten, sier Diesen.

Han mener Putin også har undervurdert reaksjonen innad i Russland, hvor man har sett demonstrasjoner.

Tidligere forsvarssjef, Sverre Diesen. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Putin har nå et trehodet problem, og tiden arbeider mot ham på alle tre. Det snakkes nå om forhandlinger, men hvis det blir en eller annen form for våpenhvile, vil det være et formidabelt nederlag for Russland, mener Diesen.

Han peker på hva Putin sa han ønsket å gjøre da han annonserte at Russland gikk inn i Ukraina.

– Han skulle «fjerne nazi-regimet i Kyiv». Hvis han da ender opp med en eller annen form for våpenhvile, kan det umulig framstå som annet enn et massivt russisk, politisk nederlag. Så spørs det hvilke konsekvenser det får for Putin. Hva vil for eksempel generalene gjøre i en sånn situasjon, spør Diesen.

– Russisk økonomi demonteres

Russlands forsvarsdepartement sier at landets atomvåpen er satt i kampberedskap. Oberstløytnant og hovedlærer ved Forsvarets høyskole, Geir Hågen Karlsen, sier det uansett er bekymringsfullt når situasjonen eskalerer med snakk om atomvåpen.

– Men vi tror dette først og fremst er et tiltak for å avskrekke og reagere mot Vesten, etter at vi har iverksatt sanksjoner som trolig er mye mer omfattende og kom mye raskere enn det Russland trodde, sier Karlsen.

– Hva slags effekt har disse sanksjonene nå?

– Økonomiske sanksjoner tar lang tid, men rubelen har falt stort og Moskva-børsen utsatte åpningen. Så vi er i realiteten i ferd med å demontere den russiske økonomien. Det vil få store konsekvenser for næringslivet og muligheten til å produsere nesten alt mulig i Russland i tiden framover. Og det vil også ramme de som produserer utstyr og reservedeler for det russiske forsvaret, sier Karlsen.

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen, Forsvarets høyskole. Foto: Simen Askjer / TV 2

Flere har uttalt at det bare er et spørsmål om tid før Russland tar kontroll over Kyiv. Oberstløytnanten mener det ikke er så enkelt.

– Bykamp tar lang tid – all historisk erfaring viser det. Ukrainerne har vist en imponerende kampvilje, fra presidenten og ned til gamle karer med boblejakker og kalasjnikov-våpen. Jeg tror ikke vi skal ta noe for gitt, sier Karlsen, og fortsetter:

– Vi ser også en del rapporter om at russerne sliter med dårlig ledelse, lav moral og lite forsyninger. Nå blir det harde kamper i en stund, så får vi se hva som skjer.

– Putins største frykt

Forsker Jakub M. Godzimirski ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) sier sanksjonene mot Russland har allerede hatt en viss effekt.

– Sentralbanken i Russland har satt opp styringsrenten fra 9,5 prosent til 20 prosent, som betyr at alle russere som betaler avdrag på lån må betale adskillig mer. Det er også veldig dramatisk for alle som har lån i utenlandsk valuta, ettersom all valuta har blitt mye dyrere mot rubelen, sier Godzimirski.

På grunn av høy inflasjon har kjøpekraften til de fleste russere svekket seg de siste årene.

– Når EU og andre land velger å sette inn såpass kraftige sanksjoner, gjør de det for å påvirke den økonomiske situasjonen i landet og for å indirekte påvirke innbyggerne. Konsekvensene av sanksjonene kan få innbyggerne til å tenke at landet trenger en annen ledelse enn den som ikke klarer å levere grunnleggende goder og stabilitet.

NUPI-forsker Jakub M. Godzimirski. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Ifølge forskeren er det Putin og hans nærmeste krets frykter aller mest, en revolusjon i Russland.

– Da Putin innførte pensjonsreformer for noen år siden, var det tilløp til store demonstrasjoner. Hvis russere begynner å føle på kroppen og lommeboken at situasjonen blir verre, kan stemningen snu og folk begynne å innse at regimet ikke er i stand til å levere det folk egentlig er interessert i.

Godzimirski understreker at det her er store forskjeller mellom ulike aldersgrupper.

– Jo yngre folk er, jo mindre avhengig er de av TV-skjermen og den russiske propagandaen, og jo større tilgang har de til informasjon utenfra.

– Koster masse penger

På spørsmål om hvor lenge Russland har råd til å drive krig, påpeker Godzimirski at Russland er et stort land som har samlet mye penger de siste årene.

– Den russiske beholdningen av gull og valuta er verdt over 600 milliarder amerikanske dollar, men samtidig er landet helt avhengig av inntekter fra salg av energi. Russland kan leve en stund på oppsparte midler, men på sikt er de nødt til å finne andre måter å tjene penger på, sier Godzimirski.

Alternativet er å bedre relasjonen til Europa. Forskeren mener det på et eller annet tidspunkt må komme en innrømmelse fra russisk side om at man må endre kursen og starte seriøse forhandlinger om fred i Ukraina.

– Hvor lenge Russland har mulighet til å drive krig, er et spørsmål om politisk vilje. Det koster masse penger å drive krig og okkupasjon. Hvis planen er å erstatte ledelsen i Ukraina med en som er mer Russland-vennlig, må midlene til å gjennomføre dette komme fra det russiske statsbudsjettet. Da blir det en mindre kake å dele med det russiske folket.

Man vet ikke helt hva Putin egentlig ønsker å oppnå i Ukraina, men drømmen hans virker å være å gjøre Russland stort igjen.

– Dette kan han gjøre enten ved å vise militære muskler eller ved å undergrave det vestlige samholdet. Hvis Russland kan forholde seg til enkeltstater og ikke NATO, kan de oppnå mye mer, men nå for tiden ser vi at Vesten er samlet. Da har Russland problemer med å få gjennomslag for sine tanker og ideer.

Godzimirski mener man kan tolke Russlands angrep på Ukraina som en måte å gjøre det umulig for Ukraina å gå inn i NATO, ved å ta kontrollen over landet.

– Vi kan bare spekulere i hva som skal til for at Putin skal sette i gang med seriøse forhandlinger. Russland har opplevd ulike strategiske problemer og ydmykelser, og Putin har lite til overs for Vesten. Om han føler seg presset til å inngå et kompromiss, kan det nøre opp under hans hat mot Vesten, og gjøre at han i stedet venter til et bedre tidspunkt for å skade Vestens interesser.