Krever utestengelse: – Tror vi treffer Putin midt i magen

For den russiske presidenten, Vladimir Putin, er ishockey viktig. Russland er blant de beste nasjonene, har en av de beste ligaene og er blant landene hvor engasjementet for idretten er størst.

Det er ingen tvil om at presidenten legger stolthet i landets prestasjoner på isen.

Russlands invasjon av Ukraina, har ført til kraftige reaksjoner i internasjonal ishockey.

Også I Norge reageres det. Norges Ishockeyforbund fordømmer Russlands angrep på Ukraina, og krever at det internasjonale ishockeyforbundet setter ned foten.

– Nå er det viktig at en samlet verden står opp mot den galskapen vi ser en mann i Russland nå begår, sier Tage Pettersen, president i Norges Ishockeyforbund, til TV 2.

HOCKEY-ENTUSIASTER: Russlands president Vladimir Putin og Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko tar seg en pause under en hockeykamp. De er begge ivrige hockey-entusiaster. Foto: Andrei Stasevich

Krever utestengelse

Sammen med syv andre medlemsnasjoner sendte Norges Ishockeyforbund søndag et signert brev til styret i det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF).

Der kreves det at IIHF utestenger russiske og hviterussiske lag, utøvere og tillitsvalgte på alle nivå i internasjonal ishockey.

De legger også frem et krav om at de umiddelbart stanser samarbeidet med Kontinental Hockey League (KHL).

– Det er viktig at ikke noe er uprøvd. Jeg tror Putin står veldig godt i de økonomiske sanksjonene, men når hans egne utøvere ikke får delta, tror jeg at vi treffer han midt i magen. Det er viktig at vi sender dette signalet, sier Pettersen, som også er stortingsrepresentant for Høyre.

Tyskland, Sveits, Latvia, Storbritannia, Polen, Litauen og Estland er de andre landene som sammen med Norge krever utestengelse.



Får delta i Norge

Kravet om utestengelse fra internasjonal ishockey gjelder her for alle alderstrinn i internasjonale mesterskap, alle tillitsvalgte i internasjonale forbund og en rekke russere i ulike komiteer.

President i Norges Ishockeyforbund, Tage Pettersen, vil ikke utestenge russiske utøvere i det norske seriesystemet. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Utestengelsen vil ikke gjelde for russiske og hviterussiske utøvere i norsk ishockey.

– Det er ikke de vi vil ramme nå, sier Pettersen.

TV 2 har vært i kontakt med hovedtrener i Lillehammer, Alexander Smirnov. Han ønsker ikke å uttale seg om internasjonale sanksjoner mot sitt hjemland eller invasjonen av Ukraina.

Flere trekker seg

Også ishockeyen i Russland blir direkte påvirket av andre nasjoners motstand til invasjonen.

Den finske ishockeyklubben hockeyklubben Jokerit har trukket seg fra sluttspillet i KHL. Laget var nest best i sin avdeling i grunnspillet.

Søndag trakk også latviske JSC Dinamo Rīga seg fra ligaen.

– Vi ser ingen mulighet til samarbeid med KHL i en slik militær og humanitær krise, uttalte deres styreleder.

I mai skal det avholdes hockey-VM i Finland. Nå skriver den finske arrangøren i en pressemelding at de ikke vil akseptere at Russland og Hviterussland deltar i mesterskapet, som en følge av krigen.

Den russiske NHL-stjernen Alexander Ovechkin har tidligere støttet Putin. I helgen unngikk han spørsmål om han fortsatt støtter presidenten, men han var tydelig på at han ikke ønsket krig.