Fiskegrateng med en spennende vri

Fiskegrateng

400 g fiskefilet – hyse, skrei etc

Litt salt

3 ss smør

2 ss hvetemel

5 dl melk

100 g pasta av eget valg

2 egg

Litt revet muskat (kan sløyfes)

100-150 g griljermel eller panko

1 blomkål

2 ss smør

1-2 mozzarella

Hollandaise med reker

300 g reker

300 g smør

2 eggeplommer

Sitron og salt til smak

Vann til justering

Frisk salat

15-16 sukkererter

1 appelsin

1 gulrøtter

1 grønt eple

Fersk estragon eller annen urt du liker

Poteter

400-500 g småpoteter

3 ss olivenolje

Salt til smak

Slik gjør du

Kutt fisken i terninger og dryss litt salt over.

Lag hvit saus ved å smelte smør og ha i mel. Spe så i melk og kok noen minutter under omrøring. Pastaen kokes i lettsaltet vann etter anvisning på pakken og vendes inn i sausen.

Når alt har en temperatur under 70 grader blander du inn 2 egg du har pisket sammen. Smak til med salt og revet muskat.

Blomkålen stekes i stekepanne i store buketter. Stek de i smør og evt litt nøytral olje. De skal ha en brun og gylden farge rundt hele.

Hell blandingen over i en ildfast form og plasser blomkålen i formen. Ha en skive mozzarella over hver blomkålbit. Dryss så over panko eller griljermel og stek på 200 grader i ca 20 minutter. La den hvile etterpå. Jeg personlig liker at gratengen ikke blir for tørr.

Rekene renses. Kok så skallet i smør i en kjele i ca 15 minutter.

Sausen lages ved at du pisker eggeplommer med litt vann i et vannbad i en kjele til du når en temperatur på 82 grader. Eggene skal emulgeres. Spe med mer vann om det blir for varmt. Sil av rekeskallene fra smøret og bruk smøret i sausen. Spe i eggene under konstant omrøring til det tykner. Spe så med litt vann og smak til med sitron og salt. Legg rekene over sausen ved servering.

Kutt sukkerertene i tynne strimler og riv gulrot og eple på et rivjern. Kutt appelsin i små biter uten skall.

Potetene baker du i ovnen på 200 grader med olje og litt salt til de er møre, ca 30 minutter.