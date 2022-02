«Den største flyktningkatastrofen i Europa siden andre verdenskrig»

«Vi må hjelpe dem i nærområdene» er et argument du sikkert har hørt, når flyktninger og asylsøkere banker på døren til Europa. Sende penger, opprette asylmottak og gi dem hjelp der de kommer fra. Enten det er i Afrika eller i Asia.

Denne gangen er Europa nærområdet for flyktningene. Ukrainere er europeere som flykter til europeiske land. Ukraina har grense mot fire EU-land; Polen, Ungarn, Romania og Slovakia.

Europa forbereder seg på den største flyktningkatastrofen siden andre verdenskrig. Å flykte er aldri en lett avgjørelse å ta. Men de ukrainske flyktningene møtes med varme, solidaritet og trolig «fast-track» til en tre-årig oppholdstillatelse.

KAOS: Ved jernbanestasjonen i Lviv er det fullt kaos. Titusenvis av flyktninger kommer østfra for å unnslippe kampene. Noen forsøker å komme seg ut av landet med tog videre til Polen. Foto: Aage Aune / TV 2

Noen ukrainere kommer til å reise helt til Norge og få plass på et mottak nær deg. Hvis vi legger til grunn antallet ukrainske flagg og delinger av sterke oppdateringer på Instagram og andre sosiale medier, kommer nordmenn til å ta godt i mot dem.

Danmark legger allerede planer for å ta i mot 20 000 ukrainske flyktninger. Det kan bli flere eller færre. Norge har også sagt vi skal ta imot flyktninger. Uten at justisminister Emilie Enger Mehl vil eller kan tallfeste hvor mange vi planlegger for.

– Europa står med ett skritt inne i det som kan utvikle seg til den verste humanitære krisen siden jeg var barn, sa den 40 år gamle danske innvandringsministeren til journalister i Brussel søndag. Da var det krisemøte for EUs justisministere. Den viktigste saken på dagsorden var flyktningssituasjonen ved EUs yttergrenser. Senterparti-statsråd Enger Mehl var også invitert og deltok.

UT AV LANDET: Noen kjører bil, andre tar tog og forsøker på andre måter å ta seg voer grensen ut av Ukraina. Foto: Aage Aune / TV 2

Ifølge EU kan 7 millioner av Ukrainas innbyggere bli fordrevet fra hjemmene sine. Mange av dem er desperate etter å komme seg vekk fra bomberegnet og i trygghet utenfor landets grenser. Ukraina er Europas åttende største land med 41 millioner innbyggere. Under flyktningstrømmen i 2015 søkte til sammenlikning 1,3 millioner mennesker asyl i Europa. Flesteparten flyktet fra krigen i Syria.

For justisministerne i EU holder det ikke å putte et ukrainsk flagg på profil-bildet på Facebook. De må legge planer for det som kan bli en massiv humanitær krise i Europa. Å være på flukt er vanskelig og som regel siste utvei. Men ukrainerne kan glede seg over er at folk og land står i kø for å hjelpe dem.

«Wir schaffen das»

Innvandringspolitikk er et av de vanskeligste temaene i EU. I over fire år har unionen forsøkt å få gjennom en innvandrings- og migrasjonspakt som skal fordelene byrdene ved migrasjon. Denne våren var det ventet at det franske formannskapet skulle klare å presse gjennom små deler av den store «The EU Pact on Migration and Asylum». Den ligger der som et evig gnagsår for europeiske politikere.

TIL NORGE: Justisminister Emilie Enger Mehl planla mottak av ukrainske flyktninger på et krisemøte i EU søndag. Noen vil også komme til Norge. Foto: Santiago Vergara/TV 2

I 2015 stod tidligere forbundskansler Angela Merkel med favnen åpen og sin «willkommen-politik» for syrere. Med slagordet «wir schaffen das» - vi klarer det, tok Tyskland imot over en million syriske flyktninger. Men deler av folket likte ikke Merkels rause innvandringspolitikk. Noen av dem investerte massivt i våpen og pepperspray i frykt for de nye gjestene. I årene etterpå strammet Tyskland til i innvandringspolitikken.

Noen EU-land valgte å stille seg helt utenfor migrasjons-dugnaden etter 2015. De kalles ofte Visegrad-landene. Gruppa er oppkalt etter den ungarske byen hvor EUs «bråkmakere» fant hverandre og dannet en allianse, helt tilbake i 1991. Lenge før Polen, Ungarn, Tsjekkia og Slovakia ble medlemmer av EU.

De har markert seg med EUs strengeste innvandringspolitikk. De har til nå hatt en «null-visjon» for bosetting av flyktninger eller asylsøkere.

Tar en U-sving

Denne gangen er det annerledes. Polen, Ungarn og Slovakia har åpnet portene på vidt gap. Landene har snudd trill rundt i sitt syn på innvandring i møte med ukrainske flyktninger.

Ifølge EUs svenske justiskommissær Ylva Johansson huser disse landene allerede over 300 000 ukrainske flyktninger. De neste dagene og ukene er det ventet flere millioner nye ukrainere på flukt. Europa blir deres trygge havn. Nå er det nye toner fra blant annet innvandrings-fiendtlige Polen.

– Vi vil ta imot alle som trenger det. Vi er klare til å akseptere hundretusenvis av ukrainske flyktninger, sa Polens statsminister Mateusz Morawiecki til tyske medier nylig.

Flyktningene skal slippe koronakarantene. De får gratis vaksiner og covid-tester. Dessuten får de reise gratis på all kollektivtransport den neste måneden.

Og ikke minst. EU har lempet på innreiseregler for kjæledyr, så alle ukrainere som flykter med sine hunder, katter eller andre dyr slipper dyre-pass og andre formaliteter.

SPESIALREGLER FOR DYR: EU har lempet på innreisereglene for kjæledyr for Ukraina. Hverken dyrepass eller andre formaliteter trengs. Foto: Aage Aune / TV 2

Polakker samler inn penger, mat, medisiner, menstruasjonsbind, såper og de gir blod. Hundrevis av polske sjåfører har samlet seg ved grensen for å frakte flyktninger gratis til de nærmeste byene. Mange tar i mot flyktninger i sitt eget hjem, ifølge avisen Euractiv.

Det samme med Slovakia. Landet har satt opp krisesentere for flyktninger ved grensen. En midlertidig flyktningleir er satt opp ved den lille grensebyen Humenné. Hoteller, gymsaler og kontorbygninger tas i bruk for å gi ukrainere tak over hodet. Alle asylsøkere vil få opphold og arbeidstillatelse. De som tar imot flyktninger i hjemmene sine, skal få betalt for det.

Tsjekkia har satt opp en egen togrute fra EUs yttergrense og inn på tjekkisk territorium. Landet vil ikke sette noen øvre grense for hvor mange flyktninger landet tar imot. I Praha skal en fotballstadion tas i bruk for å gi midlertidig ly til flyktningene.

SNUDD TRILL RUNDT: Viktor Orban, statsminister i Ungarn hadde tidligere en "null-visjon" for å ta imot flyktninger. Nå skal alle ukrainere som kommer til Ungarn hjelpes. Også Orban, som er en politisk venn av Putin, har fordømt invasjonen av Ukraina. Foto: Alexei Nikolsky/Sputnik, Kremlin Pool Photo via Ap

Ungarn bygger seks mottaksentere langs grensen for å støtte og ta imot flyktninger og sender hjelpesendinger inn i Ukraina, med blant annet mat og drivstoff til ambulanser. Statsminister Viktor Orbán sier at Ungarn skal være et «vennlig sted» for ukrainere. Alle skal hjelpes.

«VIP-flyktninger»

Dette er altså land som normalt ikke vil ta imot flyktninger, enten de kommer fra Syria, Eritrea eller Afghanistan. Forøvrig kan disse landene regne med å få klekkelige bidrag fra EU sentralt og andre medlemsland. Pengene sitter løst når det gjelder å ta vare på ukrainske flyktninger.

EU vurderer også å aktivere et direktiv fra 2001, vedtatt etter krigen på Balkan. Ukrainere kan uten visa, kun med pass, være i Schengen i 90 dager, men EU er i ferd med å planlegge for dag 91. «The Temporay Protection Directive» gir automatisk opphold i ett år, pluss mulighet for fornyelse for to halvår.

I tillegg vil EU-kommisjonen legge til ett år, så det blir mulig for ukrainere å bo i ett EU-land i tre år. Direktivet gir flyktninger rett til både bolig, arbeid, medisinsk hjelp, utdanning, økonomisk hjelp, familiegjenforening på visse vilkår og garantert rett til å søke ordinært asyl.

Europeiske land står i kø for å sende hjelp til Ukraina og grenseområdene. Koordinering på europeisk nivå er nødvendig, så det ikke blir fullt kaos.

Forhåpentligvis rekker solidariteten med ukrainerne, også utover de tre årene, hvor de vil få en behandling knapt noen andre flyktninger og asylsøkere får.