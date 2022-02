FIS-Ulvang: – Russiske offiserer springende rundt i Nordmarka, synes jeg er en veldig dårlig symbolverdi

Vegard Ulvang, leder for langrennskomitéen i FIS, mener at russiske utøvere ikke bør få konkurrere i verdenscupen. Foreløpig har ikke FIS nektet russerne fra å delta.

Lørdag delte Norges Skiforbund en pressemelding der de tydelig sa ifra om at de ikke ønsker russisk deltakelse i kommende verdenscuprenn, som følge av krigen i Ukraina.

– Norges Skiforbunds beskjed til Russland og russiske utøvere krystallklar; Vi ønsker ikke deres deltakelse, sto det i pressemeldingen.

Det internasjonale skiforbundet FIS har imidlertid ikke nektet russerne å delta i konkurranser.

Leder for langrennskomitéen i FIS, Vegard Ulvang, mener FIS bør nekte russerne fra å delta. De russiske utøverne skal etter planen delta i verdenscuprenn i kombinert og langrenn i Holmenkollen kommende helg.

– Vi er i en krisetid i Europa hvor vi vedtar de sterkeste reaksjonene mot Russland siden andre verdenskrig. De aksjonene bør også idretten være en del av. Det å ha russiske offiserer springende rundt i Nordmarka, synes jeg er en veldig dårlig symbolverdi, sier Ulvang til TV 2.

KRITISK: Vegard Ulvang er klar på at han ikke vil ha russisk deltakelse i verdenscupen i langrenn. Foto: Ernst Lersveen/TV 2

Aleksandr Bolsjunov ble forfremmet til kaptein i den russiske nasjonalgarden etter sine prestasjoner i OL.

– Her burde selvfølgelig FIS tatt en beslutning om at verdenscupløpene i Drammen og Holmenkollen går uten russisk deltakelse. Når ikke FIS gjør det, så er vi et medlem av FIS og kan si vi ikke ønsker dem, men vi bør også si at de bør ikke stille til start. Vi bør ikke gi dem akkreditering, legger Ulvang til, og påpeker at Norges Skiforbund er «herre i eget hus» og kan bestemme hvem som får delta selv.

FIS nekter de russiske løperne å representere Russland med flagg og vil ikke spille den russiske nasjonalsangen ved en eventuell russisk seier. FIS har også flyttet alle arrangementer fra Russland.

– Jeg er ikke en del av disse beslutningene og blir verken spurt eller informert over hvilke beslutninger man tar. Men som leder av langrenn så burde jeg kunne ha en mening. Nå er jeg i alle fall tydelig og klar, sier Ulvang.

– Man bør absolutt snu. At en stor nasjon som Norge sier at man ikke ønsker dem på start vil nok tvinge dem til en reaksjon, sier han om FIS.

NRK omtalte saken først.

RUSSISK OFFISER: Aleksandr Bolsjunov gjorde storeslem i OL, men Vegard Ulvang vil ikke at han og andre russere skal få konkurrere i verdenscupen mens krigen i Ukraina pågår. Foto: Heiko Junge

Kan bli tvunget til å la russiske utøvere delta

Arrangøren av verdenscupsprinten i Drammen ønsker ikke russiske løpere på startstreken, men blir nødt til å la dem delta om ikke FIS utestenger dem.

Det opplyser styreleder i eierutvalget for Drammen-sprinten, Geirr Kihle, til NTB.

– Vi er nødt til å akseptere russisk deltakelse om ikke FIS (Det internasjonale skiforbundet) eller IOC (Den internasjonale olympiske komité) manner seg opp til å si at «nå er det nok, nå må vi stille opp for Ukraina». Da blir det skirenn med russiske skiløpere, sier Kihle til NTB.

Sprintlangrennet i Drammen går torsdag denne uken, og ennå er det uklart hva FIS vil foreta seg. Både Norges Skiforbund og arrangøren i Drammen har gjort det klart at de ikke ønsker russisk deltakelse.

Johaug-kritikk

Therese Johaug kom med følgende melding til FIS om russisk deltakelse etter verdenscuprennet i Lahti forrige lørdag:

– At en nasjon samtidig skal fronte idrettsarenaen når de gjør det de gjør, synes jeg ikke noe om i det hele tatt. Jeg ser begge sider, men støtter Skiforbundet 120 prosent. Jeg håper at FIS tenker seg om. Det er alvorlig, og det er krise, sa OL-dronningen fra Dalsbygda.