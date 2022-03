Kinesisk kontrabeskjed: – Jeg er fryktelig skuffet

OL ble en stor nedtur for Ole Einar Bjørndalen og hans kinesiske skiskyttere, men nordmannen gledet seg i hvert fall over én ting på tampen av lekene: at myndighetene ga dem lov til å reise ut av landet for å delta i de siste tre verdenscuprundene.

– Det ville nesten vært verre om vi ikke fikk reise ut nå enn at OL ikke har gått så bra, sa Bjørndalen, og viste til at Kina i så fall ville miste kvoteplasser i verdenscupen som det ville ta flere år å bygge opp igjen.

Sesongen er over

Men nylig kom kontrabeskjeden: ingen fra det kinesiske laget blir å se i verdenscupen resten av sesongen.

– Det er så korttenkt at det er til å grine av. I siste liten stoppet de oss fra å reise ut med laget, sier Bjørndalen.

– Hadde det noe med krigen å gjøre?

– Nei, mer på grunn av korona. Alle var fryktelig slitne etter to år i karantene. Det er en kombinasjon av at ledere, utøvere og støtteapparatet er veldig slitne. Vi i trenerapparatet var veldig klare for å avslutte sesongen på en god måte. Så nå er vi fryktelig skuffet, sier han.

Nå er Bjørndalen på vei til Norge og Beitostølen med familien, etter å ha kjørt bil fra Hviterussland og tatt båt fra Litauen til Karlstad i Sverige.

Begynner på scratch

Kontrakten med kineserne løper ut i mars.

– Er din tid som kinesisk landslagssjef over nå?

– Jeg har ikke tenkt så mye på det. Nå må familien samle seg, gjøre en ordentlig evaluering og gi en tilbakemelding på hva som er gjort det siste året. Vi vil komme fram til en løsning om ikke altfor lenge. Men avgjørelsen er ikke tatt.

– Hva betyr det for skiskytingen i Kina at dere likevel ikke fikk reise?

– Nå må Kina begynne på scratch og kvalifisere seg på nytt. Det er trist, særlig når de har fått all informasjon og vet konsekvensen. Så da får de styre med det. Det er luksus å avslutte sesongen, men vi var veldig gira på å fortsette å jobbe kontrakten ut, i de ni rennene som var igjen. For skiskyting i Kina er ikke dette bra, sier han.