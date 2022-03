Det er nå snart tolv år siden elbilen, som på mange måte ble en «game changer» dukket opp. Nemlig Nissan Leaf. Dette var den første elbilen for hvermannsen, med fem dører, god plass og et akseptabelt bagasjerom. Den var rett og slett en fullverdig familiebil.

Suksessen uteble ikke. Leaf er en av verdens mest populære elbiler. Mer enn 600.000 er solgt, hvorav mer enn 70.000 bare her i Norge.

I 2017 kom andre generasjon av den populære elbilen opp og suksessen skjøt fart.

Nå er den altså ikke lenger ny. Mange og tøffe konkurrenter har komme til. Likevel har Leaf holdt stand som en av Norges mest solgte biler.

Sorte felger, nye lakkfarger og logoer er nytt på den oppgraderte utgaven som kommer i april.

Små oppdateringer

For å stå imot det økte presset, oppgraderer nå Nissan bilen. Det er imidlertid ikke snakk om noen revolusjon. Snarere tvert imot. Her handler i stor grad om å pudre nesen og å legge på litt ny sminke. Nissan byr på nye 16- og 17-tommers hjul som skal gjøre at Leaf oppleves som sportigere og «slank svart design som forsterker premium-følelsen».

To helt nye eksteriørfarger – Universal Blue og Magnetic Blue – finnes nå på fargekartet. Nissans nye logo blir å finne på grillen, på bakluken, på rattet og på felgene.

Leaf er tilgjengelig med batteristørrelser på 40 og 62 kWt. Oppgitt rekkevidde er henholdsvis 270 og 380 kilometer. Prisene starter på rundt 220.000 kroner.

Mer enn 70.000 Nissan Leaf er solgt i Norge så langt. Slik ser den ut innvendig.

Kommer i april

– 2022-utgaven er en foredlet versjon hvor velkjent teknologi som kjøreassistentfunksjonen ProPILOT og infotainment-teknologi som NissanConnect, er standard. Den oppgraderte versjonen kommer allerede i april i år, og markerer starten på en sterk produktoffensiv satsing fra Nissan framover. Nå som vi ser etterspørselen for elbiler øker, tar Nissan fatt på et nytt og spennende kapittel i vår elektriske mobilitetshistorie. Leaf har spilt en nøkkelrolle i vår visjon og fortsetter å gjøre det på vår vei mot å lansere 23 nye elektrifiserte modeller, hvorav 15 rene elbiler innen 2030, sier Nissan-sjef Arnaud Charpentier, i en pressemelding.



Hos Nissan handler mye nå om den helt nye elektriske crossoveren Ariya. Dette er en familie-crossover som det knyttes store forventinger til og som vil bli å finne hos forhandlerne i løpet av sommeren.

