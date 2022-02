Bolsjunov på plass i Norge – nektet å svare pressen

Denne uken skal verdenscuprennene i langrenn og kombinert avholdes på norsk jord, i Drammen og i Holmenkollen. Der skal russiske utøvere konkurrere, noe Norges Skiforbund er sterkt imot grunnet krigen i Ukraina.

– Norges Skiforbunds beskjed til Russland og russiske utøvere krystallklar; Vi ønsker ikke deres deltakelse, skrev de i en pressemelding lørdag.

Det internasjonale skiforbundet FIS har imidlertid ikke hindret russerne fra å delta i verdenscuprenn, og det russiske laget ankom dermed Gardermoen som planlagt mandag.

Bolsjunov ville ikke svare på spørsmål fra journalistene til stede da han ankomst til Norge. 25-åringen ble forfremmet til kaptein i den russiske nasjonalgarden av Vladimir Putin etter sine prestasjoner i OL.

– Det er nesten tonedøvt av Bolsjunov og gjengen å komme hit når Skiforbundet så tydelig uttrykker at de ikke ønsker denne deltakingen. Det minner i miniatyr, det er fælt å si det, om hva Putin selv gjør i Ukraina, sier Gudmund Skjeldal, idrettsforsker og tidligere langrennsløper, til TV 2, og legger til:

– Vi får håpe at FIS tar til rette. Det det internasjonale skiforbundet burde sagt er at krigførende land kan ikke være med i fredelig kappestrid. Når de ikke har ryggrad, så håper jeg at Norges Skiforbund kan ha mot til å gå lenger enn å bare uttrykke ønske og rett og slett nekte deltaking.

KRITISK: Gudmund Skjeldal er svært misfornøyd med at russerne har ankommet Norge for å konkurrere i verdenscupen. Foto: Skjermdump / TV 2

Russlands langrennstrener, Jegor Sorin, sa følgende til NRK søndag:

– Vi er russiske utøvere. Vi er her, vi er ikke i noen krig. Vi er idrettsutøvere, ikke soldater, sa Sorin.

Saken oppdateres!

RUSSISK OFFISER: Aleksandr Bolsjunov har blitt hedret av Russlands president Vladimir Putin etter prestasjonene i Beijing-OL. Foto: Heiko Junge

FIS-Ulvang: – Dårlig symbolverdi

Leder for langrennskomitéen i FIS, Vegard Ulvang, mener at både FIS og Norges Skiforbund, bør nekte russere fra å delta.

– Vi er i en krisetid i Europa hvor vi vedtar de sterkeste reaksjonene mot Russland siden andre verdenskrig. De aksjonene bør også idretten være en del av. Det å ha russiske offiserer springende rundt i Nordmarka, synes jeg er en veldig dårlig symbolverdi, sier Ulvang til TV 2.

Therese Johaug kom med følgende melding til FIS om russisk deltakelse etter verdenscuprennet i Lahti forrige lørdag:

– At en nasjon samtidig skal fronte idrettsarenaen når de gjør det de gjør, synes jeg ikke noe om i det hele tatt. Jeg ser begge sider, men støtter Skiforbundet 120 prosent. Jeg håper at FIS tenker seg om. Det er alvorlig, og det er krise, sa OL-dronningen fra Dalsbygda.

FIS har flyttet alle renn fra Russland, men russiske utøvere får fortsatt konkurrere i verdenscuprenn.