Jesse Marsch tar over Leeds

Etter sparkingen av Marcelo Bielsa tar tidligere RB Leipzig-trener Jesse Marsch over Leeds United. Det bekrefter Yorkshire-klubben mandag kveld.

– En av tingene jeg elsker med dette laget er forpliktelsen deres, uansett hvor vanskelig kampene har vært, til å spille helt til slutt, til å kjempe for hverandre, til å aldri gi seg. Denne mentaliteten, å spille for fansen, å kjempe for hverandre – dette er det jeg elsker, sier Marsch i en video på klubbens Twitter-konto.

– Min spillestil, min aggressivitet, ønsket mitt om å ha lag som er intense, som løper, og som gjør ting vanskelig for motstanderen passer med det som har blitt gjort her de siste tre årene, fortsetter amerikaneren.

Marsch har undertegnet en kontrakt som strekker seg til sommeren 2025.

– Det blir gøy. Det kommer til å bli vanskelig, og mye å håndtere, men jeg vet at vi kommer til å ha det gøy, avslutter 48-åringen.

– Jesse identifiserte vi for flere år siden mens han var trener i RB Salzburg, og vi tror at hans filosofi og spillestil passer til klubben og spillerne, sier Leeds' fotballdirektør Victor Orta til klubbens nettsider.

Marsch har vært uten jobb siden han fikk sparken i Leipzig i desember, etter tap i ni av 20 kamper i alle turneringer. Han har tidligere trent blant annet Red Bull Salzburg, New York Red Bulls og vært assistent for det amerikanske herrelandslaget.

Marsch har en sterk tilknytting til tidligere Stabæk-, Swansea- og USA-trener Bob Bradley.

– Marsch er læregutten til Bob Bradley, de har hatt et tett forhold siden collegetiden til Marsch i USA. Bradley var blant annet treneren til Marsch på Princeton University og Marsch ser nesten på Bradley som sin andre far. De har fulgt hverandre tett hele karrieren og Bradley har hatt stor innflytelse på karrieren hans, sier Viaplays Bundesliga-kommentator Eivind Bisgaard Sundet.

Marsch blir sett på som en typisk amerikansk trener og en god motivator.

– Marsch er en litt annerledes type, han reiste blant annet verden rundt med familien sin et år og koblet helt av fra fotballen. Han er kanskje en type som kan passe godt inn i Leeds, fordi han er en inspirerende mann og en god motivator, sier Viasat-kommentatoren.

I Salzburg spilte laget hans god offensiv fotball, og mange vil huske at det var under amerikanerens ledelsen at Erling Braut Haaland fikk sitt internasjonale gjennombrudd. De viste null respekt for motstanderen og kastet alt i angrep, men i Leipzig gikk det galt.

– Marsch er kjent for eksplosiv offensiv fotball, men han sliter mer defensivt. Det var også defensivt det gikk galt i Leipzig. Han kom inn i en vanskelig tid, de hadde solgt sine to beste midtstoppere, (Dayot) Upamecano og (Ibrahima) Konate, samtidig som de hadde skader på (Marcel) Halstenberg og (Lukas) Klostermann, men han rev ned den defensive strukturen Leipzig hadde bygget opp med Rangnick og Nagelsmann, og dette førte til at han fikk sparken, sier Viasat-kommentatoren.

TIDLIGERE HAALAND-SJEF: Jesse Marsch trente Erling Braut Haaland i RB Salzburg. Foto: JASON CAIRNDUFF / REUTERS

– Fortsatt galskap

TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller tror underholdningen vil fortsette på Elland Road.

– Med Marsch vil det fortsatt bli galskap. Det vil bli fart og moro, sprø intervjuer og spennende fotball. Han fremstår som en sprudlende manager som ser på fotball som underholdning, sier eksperten.

Han tror likevel amerikaneren kan være litt mer tilbakeholden i innlendingen.

– Han er revansjelysten etter det som skjedde i Leipzig, men jeg tipper han vil starte litt roligere enn det vi så i både Salzburg og Leipzig, der det var alle mann i angrep. Det vil mest sannsynlig bli en kamp helt inn for Leeds for å unngå nedrykk, sier eksperten.

Det ligger an til å bli spennende avslutning på sesongen for et Leeds-lag som kun står med fem seiere på 26 kamper i Premier League.