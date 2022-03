Dette er Aleksandr Lukasjenko – og derfor støtter han Putin

Siden 1994 har Hviterussland hatt samme president, som gang på gang har blitt gjenvalgt.

Landet, som er det eneste i Europa som fortsatt har dødsstraff, styres med patriarkalsk hånd av Aleksandr Lukasjenko – som innad i landet ofte blir referert til som «far» på grunn av sin styremåte.

– De kaller meg en diktator, men det vil aldri posisjonen min og staten tillate. Men en autoritær styremåte er karakteristisk for meg, og det har jeg alltid stått inne for, sa Lukasjenko på hviterussisk radio i 2003.

Siden han kom til makten for 28 år siden har Lukasjenko vunnet samtlige presidentvalg i landet – men ingen av dem har blitt internasjonalt godkjent av vestlige valgobservatører.

I motsetning til Vesten har Russland støttet Lukasjenko, og dannet et nært forhold til nabolandet. Det får betydning for den pågående krigen i Ukraina.

TETTE BÅND: Forholdet mellom hviterusslands president, Aleksandr Lukasjenko, og Russlands president, Vladimir Putin, kan få betydning for Ukraina-krigen. Foto: AP / NTB

Fikk barn med legen sin

Aleksandr Grigorjevitsj Lukasjenko (67) ble født 30. august 1954 i Kopys, i provinsen Vitebsk voblasts. Der ble han oppdratt av sin mor, som forsørget ham alene.

– Gjennom barndommen var han involvert i mange aktiviteter, inkludert sport og musikk, står det i hviterussiske myndigheters biografi av presidenten.

Lukasjenkos første møte med militæret var da han tjenestegjorde som grensevakt og i den sovjetiske hæren fra 1975. Samme år giftet han seg med Galina Rodionovna.

Sammen har de sønnene Viktor og Dimitrij, men Lukasjenko har også en tredje sønn – Nikolai – som han skal ha fått med legen sin, Irina Abelskaya, i 2004. Til sammen har han sju barnebarn.

MED SØNNENE: Lukasjenko med sine tre sønner. Fra venstre: Nikolai, Dimitrij og Viktor. Foto: Maxim Guchek / AP

Angivelig flertall i 28 år

Med utdannelse innen pedagogikk og jordbruk, ble han nestformann i et kollektivbruk i 1982. Senere ble han valgt inn i Sovjetunionens parlament og lovgivende forsamling, Det øverste sovjet.

Lukasjenko opparbeidet seg et rykte som korrupsjonsmotstander, og i 1993 ble han derfor valgt inn som leder for antikorrupsjons-komiteen i det hviterussiske parlamentet.

Da en ny lov banet vei for landets første demokratiske valg i juli 1994, stilte Lukasjenko som en av seks presidentkandidater.

STILT FOR RIKSRETT: I 1996 ble Lukasjenko anklaget for å ha brutt grunnloven. Det ble ikke siste gang han fikk Vesten mot seg. Foto: NTB / Arkivfoto

Valgresultatet ble starten på et til nå 28 år langt presidentskap, etter at den da 39 år gamle Lukasjenko vant med klart flertall.

Støttet av Putin

Allerede to år inn i presidentskapet ble Lukasjenko stilt for riksrett, anklaget for å ha brutt grunnloven.

Et par år senere kollapset den hviterussiske rubelen, etter at den russiske sentralbanken stoppet handelen.

Lukasjeko anklaget Vesten for valutakollapsen, og sparket samtlige ledere i den hviterussiske nasjonalbanken, som han så tok kontroll over.

For den hviterussiske presidenten fremstod det tydelig at internasjonale ledere konspirerte mot ham.

APRIL 1997: Aleksandr Lukasjenko i Kreml med daværende president i Russland, Boris Yeltsin. Foto: Alexandr Chumlchev / Reuters

Konflikten førte til internasjonal fordømmelse av Lukasjenko, som ble nektet innreise i USA og Europa. Allerede i 1998 var dermed et anspent forhold etablert mellom Lukasjenko og Vesten.

Etter gjenvalget i 2001, der Lukasjenko vant med over 75 prosent av stemmene, stilte den europeiske organisasjonen for sikkerhet og samarbeid, OSSE, spørsmål ved valgresultatet. OSSE mente valget brøt med internasjonale krav til rettferdige og frie valg.

– Jeg vet ikke hva som er i de stemmeurnene, uttalte Lukasjenko da han selv avla stemme under valget.

En som derimot gratulerte Lukasjenko med seieren, og inviterte til samarbeid, var Russlands president Vladimir Putin.

PÅ KAMP: Russlands president Vladimir Putin sammen med Lukasjenko under en hockey-kamp på Shayba Arena i Sotsji. Foto: Sergei Chirikov / Reuters

– Vil vri om nakken deres

Da det igjen var klart for presidentvalg i 2006, stilte opposisjonen seg bak Aljaksandr Milinkjevitsj som Lukasjenkos motkandidat. Men den hviterussiske presidenten hadde en klar advarsel til de som sluttet seg til opposisjonens protester.

– Vi kommer til å vri om nakken deres som på en and, uttalte Lukasjenko.

Valgresultatet endte med over 84 prosent oppslutning til Lukasjenko, selv om EU stod samlet bak at valgresultatet manglet rot i virkeligheten.

FORBUD MOT APPLAUS: Aleksandr Lukasjenko har gjort det forbudt å klappe i hendene på offentlig sted. Foto: Nikolai Petrov / AFP

Etter presidentvalget i 2010 ble sju av Lukasjenkos ni motkandidater fengslet under demonstrasjoner. To av dem ble banket opp av politiet, og igjen konkluderte vestlige land med at valget hadde foregått på uriktig vis.

Russiske observatører betegnet derimot valget som fritt og gjennomsiktig.

Den hviterussiske økonomien har vokst som følge av samarbeidet med Russland, og Hviterussland har nytt godt av gunstige priser på russisk olje og gass.

Russland har også stått for billige lån til nabolandet, som har bidratt til å danne tette bånd mellom Hviterussland og Russland.

PÅ SKI: Vladimir Putin på ski med Aleksandr Lukasjenko og hans yngste sønn, Nikolai. Foto: Sergei Chirikov / Reuters

Klargjør atomvåpen

Som en av Russlands nærmeste allierte og støttespillere, er defor Hviterussland en viktig strategisk brikke for Putin i krigen mot Ukraina.

Den årelangte konflikten mellom Russland og Ukraina eskalerte natt til torsdag 24. februar, da russiske styrker invaderte landet.

Men til tross for kraftige angrep har ukrainske styrker klart å yte motstand. Etter omfattende sanksjonspakker mot Russland fra resten av verden, har Putin svart med å øke atomvåpenberedskapen.

Det betyr at landets atomvåpen skal klargjøres for å kunne avfyres.

– Vestlige land tar ikke bare uvennlige handlinger mot landet vårt på et økonomisk plan, men ledere fra fremtredende Nato-land har kommet med aggressive uttalelser om landet vårt, sa Putin i en TV-sendt uttalelse søndag.

NÆRMESTE STØTTE: Putin og Lukasjenko er nære allierte, og Hviterussland er en viktig strategisk brikke for Russland. Foto: Mikhail Klimentyev / Sputnik

NÆRMESTE STØTTE: Putin og Lukasjenko er nære allierte, og Hviterussland er en viktig strategisk brikke for Russland. Foto: Sergey Guneyev / Sputnik / Reuters

OLJE OG GASS: Hviterussland har nytt godt av rimelig olje, gass og lån fra Russland. Foto: Sergei Ilyin / Sputnik / AP

OLJE OG GASS: Hviterussland har nytt godt av rimelig olje, gass og lån fra Russland. Foto: Alexei Druzhinin / Sputnik / AP

OLJE OG GASS: Hviterussland har nytt godt av rimelig olje, gass og lån fra Russland. President Lukasjenko og Putin har hatt tett samarbeid. Foto: Sergei Chirikov / Reuters

I en alarmerende uttalelse på Kremls hjemmesider skriver russiske myndigheter at «Russlands svar vil komme umiddelbart, og føre til konsekvenser ulikt noe annet i historien. Vi er klare for enhver utvikling».

Den allerede kritiske situasjonen tilspisset seg ytterligere da det tidlig mandag morgen ble klart at Hviterussland åpner for å delta i russiske angrep. Gjennom en grunnlovsendring har landet åpnet for bruk av russiske atomvåpen, og får med det en betydningsfull rolle i konflikten.

– Hvis dere i Vesten utplasserer atomvåpen i Polen eller Litauen, ved våre grenser, kommer jeg til å be Putin om å gi oss tilbake våre atomvåpen, uten betingelser, sa Lukasjenko.

GRENSER I NORD: Kartet viser stedene Ukraina ble truffet av russiske angrep 24. februar. I nord og nord-øst grenser landet til Hviterussland (Belarus) og Russland. Foto: AP Staff

Møttest på grensen

Mens Russland skjerper atomberedskapen, håper verden for øvrig i det lengste på at situasjonen kan få en diplomatisk løsning. Det har også både Russland og Ukraina ytret ønske om.

– Den russiske delegasjonen er klare for samtaler og venter nå på ukrainerne, sa Kremls talsperson Dmitry Peskov søndag, ifølge det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti.

MILITÆR OPPRUSTNING: Et satelittbilde viser en rekke militære kjøretøy stilt opp nær den hviterussiske byen Mazyr. Mazyr ligger sør-øst i landet, nær den ukrainske grensen. Foto: Maxar Technologies / Reuters

Forslaget fra russerne innebar et møte i den hviterussiske byen Gomel. Det ønsket ikke Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj.

– Warszawa, Bratislava, Budapest, Istanbul, Baku, vi har foreslått dem alle for Russland og vi vil akseptere enhver by i et land som ikke har blitt brukt til å avfyre raketter, svarte Zelenskyj på invitasjonen.

Men senere søndag ombestemte den ukrainske presidenten seg. Etter å ha fått Lukasjenkos løfte om våpenhvile, ble det klart at fredssamtalene skulle foregå på den ukrainsk-hviterussiske grensen. Mandag fant samtalene sted i et lokale i Gomel.

– En forlengelse av Kreml

Blant troppene som allerede har angrepet Ukraina var flere delvis utstasjonert på hviterussisk territorium.

Lukasjenko har gitt sin støtte til Putin, uten å innta noen direkte rolle i konflikten – inntil mandag morgen.

Ifølge The Kyiv Independent skulle hviterussiske fallskjermjegere delta i et luftangrep mandag. En anonym kilde fra amerikanske myndigheter sier til The Washington Post at den hviterussiske hovedstaden nå fungerer som en forlengelse av russiske myndigheter.

– Det er helt klart at Minsk nå er en forlengelse av Kreml, sa kilden til avisen søndag.

JANUAR 2022: President Lukasjenko omringet av hviterussiske militæroffiserer for å inspisere militærfasilitetene i Luninets. Foto: Maxim Guchek / AP

Som følge av den hviterussiske presidentens støtte til Russland, har EU-kommisjonen vedtatt en rekke sanksjoner også mot Lukasjenko.

Sanksjonene vil sette kjepper i hjulene for landets eksport av blant annet tobakk, tre og tømmer, sement, jern og stål.

Anti-semittiske holdninger

Aleksandr Lukasjenko omtales som Europas siste diktator, og hans uttalelser har ved flere anledninger vakt oppsikt og sinne.

Etter en uttalelse på rikskringkastet radio ble presidenten anklaget for anti-semittisme, da han i oktober 2007 sa han følgende om de dårlige levekårene i landsbyen Bobruisk:

– Vel, det er åpenbart en jødisk by. Jødene bryr seg ikke om stedet de bor. Bare se på Israel, jeg har vært der, sa Lukasjenko.

EUROPAS SISTE DIKTATOR: Aleksandr Lukasjenko blir omtalt som den siste dikatoren i Europa. Foto: Mathias Bergeld / Bildbyrån

Han la til at jøder «med penger» burde returnere til byen for å løfte den.

Uttalelsene ble sterkt fordømt av daværende utenriksminister i Israel, Tzipi Livni.

– En leder skal bekjempe anti-semittisme hvor enn det viser sitt stygge ansikt, og ikke oppfordre til det. Anti-semittisme gjenspeiler samfunnet det finnes i og deres ledere, sa Livni.

Lukasjenko har også blitt anklaget for hylle Adolf Hitler, etter at han angivelig uttalte at «Tyskland ble reist fra ruiner takket være en sterk autoritet» i et intervju i 1995.