Michael Keaton hyllet Ukrainas president under nattens SAG Awards

Under nattens SAG Awards vant skuespiller Michael Keaton (70) pris for rollen som Dr. Samuel Finnix i «Dopesick». I takketalen sin valgte han å fokusere på urettferdigheten i verden.

– Det er et viktig poeng som må tas opp, et veldig viktig poeng. Se hvor fine alle sammen er. En kveld som i kveld er egennyttig og narsissistisk. Det er et viktig poeng, sier Keaton fra scenen, før han fortsetter:

– Når det er sagt, skal jeg fortelle deg at jeg er så heldig. Jeg er så velsignet som får gjøre det jeg gjør, og så utrolig heldig. Jeg har en jobb der jeg kan være en del av en produksjon, som «Dopesick», som faktisk kan skape tanker, samtale, og en faktisk endring.

Hyller presidenten av Ukraina

Hulu-serien «Dopesick» forteller historier om mennesker og familier som sliter med opioidavhengighet, og fokuserer på «Purdue Pharma», selskapet som utviklet og promoterte OxyContin.

– Det er massiv ulikhet i verden. I «Dopesick», når vi snakker om avhengighet, er måten å helbrede problemet på å akseptere at du har et problem. Ikke bare i vårt land - i hele verden. Økonomisk, rasemessig, sosialt og økonomisk, fortsetter han.

Videre snakker Keaton om rettferdighet og urettferdighet, og at det dessverre ikke er så mye plass i mellom. Deretter retter han fokuset mot Ukraina, med en hyllest til president Volodymyr Zelenskyj, som har en fortid som skuespiller og komiker:

– Vi har en tidligere kollega i Zelenskyj, som fortjener ros i kveld for å kjempe kampen.

.@MichaelKeaton receives Actor® for Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Limited Series! #sagawards pic.twitter.com/oay0o96iX8 — SAG Awards® (@SAGawards) February 28, 2022

Opplevde opioidavhengighet på nært hold

Prosjektet «Dopesick» var personlig for Keaton, som har vært åpen om at han mistet sin egen nevø til en fentanyloverdose i 2016. I et intervju med Trib Live i oktober, forteller han at dette var en av hovedårsakene til at han tok rollen.

Med tårer i øynene valgte han derfor å dedikere prisen til hans avdøde nevø Michael og søsteren Pam.

– Med tanke på emnet er dette for min nevø, Michael, og min søster, Pam. Jeg mistet nevøen min til narkotika, og det gjør vondt. Til min søster Pam, takk, avslutter han.