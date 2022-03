Designeren ble rørt av familiens reaksjon

Familien, som hadde fått en helt ny stue- og kjøkkenløsning, ble i likhet med designeren, selv ganske rørte over forandringen.

De hadde gitt fra seg all kontroll over en temmelig stor oppussing – noe som er et stort ansvar å bære for Tid for hjem, og ikke minst for designer Morten Bøgh Andersen.

– Jeg var ganske nervøs. Jeg hadde stor tro på at det jeg hadde planlagt var riktig, men man vet jo aldri. Da jeg hørte familiens reaksjon, fikk jeg et enormt følelsesmessig rush. En ting er å tro at man har gjort alt riktig, men å få bekreftelsen der og da ga meg rett og slett store følelser. Tårene kom, sier designeren.

RØRT: Designer Morten Bøgh Andersen måtte tørke tårer. Foto: Pandora Film/TV 2

Den erfarne designeren fra Danmark er vant til å utarbeide interiører i alt fra familiehjem til butikker og hoteller, men Tid for hjem er helt spesielt sier han.

– Vanligvis jobber jeg jo i tett dialog med eierne. Målet er å bringe dem et skritt lengre, enn dit de ville kommet ved egen hjelp. I Tid for hjem skal jeg bringe dem inn i en helt ny verden, og da er det et lite sekund hvor man tenker: «Hva om de ikke liker det?».

Men denne gangen var det intet å frykte, for May Linn Gjerde Nilsen og Erlend Korseth blir tydelig rørt over sin nye verden.

– Dette var helt vanvittig fint. Lunt, fint og varmt – midt i blinken, sier de.

Stort prosjekt

Familien på seks hadde lenge gått med tanken om å slå sammen stue og kjøkken, for å få et sosialt rom. Både voksne og barn liker å lage mat, og de er glad i å bake. De trengte en mer praktisk kjøkkenløsning med bedre plass. Samtidig hadde de behov for en real renovering av 70-talls huset.

FØR: Det gamle slitte kjøkkenet hadde dårlig plassutnyttelse. Foto: Pandora Film/TV 2

Alt dette til sammen utgjorde et stort prosjekt, og de syntes selv det var utfordrende å skulle finne gode, helhetlige løsninger.

Tid for hjem ba designer Morten Bøgh Andersen om å tenke sine beste tanker, og prosjektet ble igangsatt etter dem.

Forarbeidet var stort. Kjøkken og vegg mellom stue og kjøkken ble revet, alt av innvendige vegger ble tatt ned, alle yttervegger ble isolert, og alle gamle vinduer ble byttet.

Det gamle ildstedet ble revet og fornyet, ny skyvedør mot hage ble satt inn, nytt gulv ble lagt, og alle vegger ble gipset. Alt dette selvfølgelig for huseiers egen regning.

Først etter at alt forarbeidet var gjort, var det endelig tid for de visuelle og praktiske løsningene som skulle gjøre dette til familiens drømmerom.

ETTER: Enorm forandring med åpen løsning og nytt kjøkken. Foto: Pandora Film/TV 2

Mortens designgrep for rommet

Det ligger mye arbeid bak en slik plan. Mange tanker er tenkt, og utallige tegninger er utarbeidet. Her er hovedpunktene i designer Mortens valg.

Rommet skulle deles inn i tydelige soner siden det er ulike aktiviteter som skal finne sted her. Det skal være både et godt kjøkken, og et godt oppholdsrom. Sonene ble markert ved hjelp av ulike materialer på gulvet, og ved hjelp av en lamellvegg mellom sofa og kjøkkenøy.

LAMELLVEGG: Enkle planker malt i veggfarge mellom sofa og kjøkken. Foto: Pandora Film/TV 2

Innredningen skulle være nordisk og lett, men med noen tunge elementer.

Få og gode naturlige materialer, der balansen mellom materialene skulle gi ro. Ingenting skulle virke forstyrrende. Ved at alt er nøytralt og passer sammen, blir det, ifølge Morten, aktivitetene og menneskenes handlinger i rommet som skaper stemning.

EN FARGE: Samme farge på vegger, tak og den nye peisløsningen. Foto: Pandora Film/TV 2

Materialene som ble valgt var eik, granittstein, stål, og litt betong. Fargen i rommet er KALK, som er en lys, gråhvit farge med ørlitt rødnyanse. Dette vil bringe frem varmen i de andre materialene. Skillet mellom vegger og tak skulle viskes bort ved å bruke samme farge på alle disse flatene.

SPEIL: Det store speilet gir ekstra romfølelse. Foto: Pandora Film/TV 2

Diverse gjenstander som store betongvaser og grener fra hagen skal skape utstillinger i rommet, og gjøre det interessant å la blikket vandre. Lettheten fra de store grenene skal også gå igjen som motiv i to egenproduserte malerier.

Se hva som ble brukt at farger, materialer og møbler i produktlisten her.

STYLING: Bilder, store vaser og grener, sammen med familiens gitarer. Foto: Pandora Film/TV 2

Skreddersydd kjøkken

Selve kjøkkenet ble laget ved hjelp av standard innkjøpte skrog, og alle frontene ble laget på snekkerverksted.

Frontene er laget av eikefinerte plater, og de har utfreste detaljer for håndtak. Håndtakene er designet av Morten Bøgh Andersen, etter inspirasjon fra 70-tallskjøkkenet han selv vokste opp i.

HÅNDTAK: Spesiallaget løsning til kjøkkenet. Foto: Pandora Film/TV 2

En stor øy i tre meters lengde er hovedarbeidsflate. Denne, som resten av kjøkkenet, har granitt benkeplate. Øyen har skuffeoppbevaring på kjøkkensiden, og sitteplasser i barhøyde mot stue.

PRAKTISK: Stor kjøkkenøy med både sitteplasser og oppbevaring. Foto: Pandora Film/TV 2

På den ene siden av døren er vask og kokesone. Her er både benk og vegg i samme granittmateriale. Avtrekksvifte over koketoppen er i rustfritt stål.

ARBEIDSPLASS: Praktisk med granittfliser på vegg og åpen hylle. Foto: Pandora Film/TV 2

På den andre siden av døren er kjøkkenet organisert med kun høyskap. Her er integrert kjøleskap, stekeovn og masse plass til oppbevaring. Helt ytterst ble det laget et såkalt «pocketskap», til glede for den bakeglade familien.

Dette skapet har en stor hylle i benkehøyde for kjøkkenmaskiner. Skapet er slik at de doble dørene kan skyves inn i kanaler langs siden av skapet, slik at man kan ha det åpent under arbeid, uten forstyrrende dører i rommet.

SKREDDERSYDD: Kjøkkenet med sine tre skreddersydde områder. Foto: Pandora Film/TV 2

Pocketskapet ble bygget av Tid for hjems Rune Strandenes, men obs – dette er ikke noe for nybegynnere! For å lage et slikt skap trengs spesialbeslag for å få til mekanismen med dørene.

POCKETSKAP: Skapet på enden kan åpnes helt, slik at dørene forsvinner. Foto: Pandora Film/TV 2

Ble overrasket

Familien har nå brukt det nye oppholdsrommet i snart tre måneder, og forteller at de stortrives.

– Vi har det veldig fint. Det er behagelig å være her, og vi synes det er en utrolig god løsning som er valgt, forteller May Linn.

De synes derimot det var noe overraskende at kjøkkenet ble snudd, og plassert langs dørveggen, i stedet for der det lå tidligere.

– Men det fungerer jo mye bedre i forhold til den nye skyvedøren, ut til terrassen. Praktisk også med flisene på gulvet i forbindelse med utgangen. Det er slikt vi aldri selv ville kommet på. Rommet fungerer utrolig fint i hverdagen og også til middagsbesøk, sier hun.

Se Tid for hjem tirsdager fra klokken 20.00 på TV 2 og når du vil på TV 2 Play.