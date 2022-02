Forsvarssjefen: – Dette kan bli en lang krig

At EU nå har besluttet å sende jagerfly og kampfly til Ukraina er et tegn på at krigen kan bli langvarig, sier forsvarssjef Erik Kristoffersen.



– Vi ser at EU mobiliserer kraftig i krigen mellom Russland og Ukraina. Det er en svært langsiktig affære å tilegne et forsvar et nytt fly. Når det sendes jagerfly og kampfly snakker vi om en lang krig, sier forsvarssjef Erik Kristoffersen i et intervju med TV 2.

– Dette er en desperat situasjon. Det kommer til å bli tap av liv og sivilbefolkningen kommer til å lide, fortsetter han.

Våpen til 450 millioner euro

Tidligere søndag kveld kunngjorde EUs utenrikssjef Josep Borrell at EU skal levere våpen til en verdi av 450 millioner euro, nærmere 4,5 milliarder kroner, til Ukraina. Som del av pakken nevnte han jagerfly fra EU.

– Vi skal til og med skaffe jagerfly. Vi snakker ikke bare om ammunisjon. Vi skaffer til veie viktigere våpen til krigen, sa han på en pressekonferanse.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba hadde tidligere gitt beskjed til EU om at Ukraina «trenger den type jagerfly som den ukrainske hæren er i stand til å bruke, og noen medlemsland har denne type fly», ifølge Borrell.

– Vanskelig å si hvor grensen går

Forsvarsjef Eirik Kristoffersen mener Putin har undervurdert både Ukraina og Europa.

– Putin har undervurdert ukrainas motstandsdyktighet og europeernes vilje til å stå sammen. Det kommer til å bli vanskelig for Putin også på hjemmebane etter hvert som motstanden for krigen også øker i Russland, sier Kristoffersen.

Sjefanalytiker og tidligere forsvarsjef Sverre Disen, mener Putin har malt seg opp i et hjørne.

– Det er vanskelig å si hvor grensen går. Jeg tror det sitter langt inne for Russland å gå for et nytt Stalingrad eller Berlin i 1945, men den russiske presidenten har absolutt malt seg opp i et hjørne nå, sier Kristoffersen.

Sender forsvarsmateriell

Søndag kveld ble det kjent at Norge sender forsvarsmateriell til Ukraina, i liket med en rekke andre vestlige land.

– Vi har i dag besluttet å gi beskyttelsesutstyr som hjelmer, vester og det som trengs av de som skal beskytte landet. Vi vil holde kontakt med andre land, og vurdere om det eventuelt skal sendes mer etter hvert, sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse søndag.

Dette gjør Norge nå Setter av to milliarder kroner til humanitær bistand

Fryser alle investeringene til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) i Russland, med mål om å trekke seg helt ut

Stenger luftrommet over Norge for alle typer russiske fly

Følger opp ytterligere sanksjoner som vedtas av EU

Støre understreker at Norge ikke har tradisjon for å eksportere utstyr til land i krig, men at vi nå står i en ekstraordinær situasjon.

Norge har ennå ikke besluttet om vi skal sende våpen til Ukraina, men beslutningen kan bli tatt innen kort tid, varsler regjeringen.