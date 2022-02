Dette har skjedd i natt

Søndag kveld uttalte Ukrainas president at de nærmeste 24 timene kan bli skjebnesvangre. Natt til mandag slo sanksjonene inn i finansmarkedet mens flyalarmen gikk i flere byer.

Krisen i Ukraina går inn i sitt femte døgn, og mandag natt begynte sanksjonene å gjøre seg gjeldende på børser og i finansmarkedet.

Mandag morgen meldte den russiske sentralbanken at styringsrenten settes opp til 20 prosent.

Equinor trekker seg ut av Russland

Rett over midnatt kom pressemeldingen som bekrefter at Equinor trekker seg ut av Russland.

Da børsene åpnet steg prisene på nordsjøolje og Texas sweet oil. Rubelen falt raskt - allerede ved åpning av børsen i Tokyo falt kursen på den russiske valutaen med nær 30 prosent.

På kort tid sank den med ytterligere ti prosent.

Åpner for å delta i russiske angrep

Nylig ble det avholdt en folkeavstemming i Hviterussland som åpnet for utstasjonering av russiske atomvåpen på hviterussisk territorium.



Hviterussland åpner for å delta i russiske angrep, ifølge en rekke kilder.

Likevel har ikke Hviterussland kommet med noen offisiell deltagelse i angrepet, og ifølge en amerikansk etterretningskilde Associated Press har snakket med, skal Hviterussisk deltagelse være avhengig av hva som skjer i samtalene mellom Putin og Ukrainas president Zelenskyj.

Eksplosjoner i Kyiv og Kharkiv

Tidlig i morgentimene lød en rekke eksplosjoner i de to største byene i Ukraina, ifølge etterretningsmeldinger gjengitt av The Guardian.



The Kyiv Independent melder også om at flyalarmen gikk i Tsjerihiv nordøst for Kyiv i natt, og ifølge lokale myndigheter ble en boligblokk truffet av raketter. I går ble det rapportert om en fem kilometer lang militærkolonne på vei mot Kyiv, men den skal ha stoppet opp.

I Khariv skal ukrainske styrker og bevæpnede sivile ha slått tilbake et russisk angrep, skriver CNN.

Kaotisk informasjonslandskap

Det verserer en rekke videoer, bilder og meldinger i sosiale medier om kamper, rakettangrep og utvikling i konflikten.



Det tar tid å bekrefte meldingene, men per nå ser det ut til at natten totalt sett har vært roligere enn forventet.