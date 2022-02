Kilder: Hviterussland skal delta i russisk angrep

The Kyiv Independent meldte tidling mandag at de forventet angrep fra Hviterussiske fallskjermjegere. Også kilder fra amerikansk hold hevder Hviterussland står klar til å bli med i angrepet, etter at de nylig avholdt en folkeavstemming som åpnet for utstasjonering av russiske atomvåpen på deres territorium.

En høytstående amerikansk etterretningskilde hevder at Hviterussland kan komme til å sende soldater inn i Ukraina allerede mandag for å hjelpe Russland.

Hviterussland har så langt gitt støtte til Russlands krigføring, men ikke inntatt noen direkte rolle i konflikten.

Den amerikanske kilden har ifølge Associated Press direkte kjennskap til vurderingene som amerikansk etterretning har innhentet og sier en beslutning om å gå inn i Ukraina vil avhenge av utfallet av samtaler som er varslet mellom Russland og Ukraina.

I morgentimene mandag meldte stadig flere kilder at Hviterussland melder seg på i angrepet på Ukraina - på russisk side. The Kyiv Independent meldte at Hviterussiske fallskjermjegere skulle delta i angrepet klokken fire lokal tid. Det var imidlertid uklart om de mente lokal tid i Ukraina, eller i Hviterussland. Dersom det er snakk om lokal tid i Hviterussland, betyr det klokken fem i Ukraina. Den Kyiv-baserte avisa viste til en rekke kilder, men meldingen kan ikke anses som bekreftet.

Amerikansk kilde: Hviterussland avventer samtaler

BNO-news melder på twitter de har fått bekreftet at Hviterussland forbereder å sende inn soldater fra en amerikansk kilde.

The Washington Post gjengir en anonym kilde i amerikanske myndigheter. Han hevdet at Hviterussland var klare til å delta med i offensiven mot Ukraina.

«Det er helt klart at Minsk nå er en forlengelse av Kreml», sa kilden til Washington post søndag.

Ukrainske myndigheter har lagt ut en melding på Telegram med en video som skal vise at styrker har tatt av fra Zhlobino i Gomel-regionen i Hviterussland. Det er ikke kjent hva slags nasjonalitet styrkene har, skriver Guardian.

Samtidig melder NTB at en høytstående amerikansk etterretningskilde hevder at Hviterussland kan komme til å sende soldater inn i Ukraina allerede mandag for å hjelpe Russland.

Den amerikanske kilden har ifølge Associated Press direkte kjennskap til vurderingene som amerikansk etterretning har innhentet og sier en beslutning om å gå inn i Ukraina vil avhenge av utfallet av samtaler som er varslet mellom Russland og Ukraina.

Åpnet for russiske atomvåpen

Et flertall av hviterusserne sier i en folkeavstemning ja til en grunnlovsendring om å åpne for at landet kan ha atomvåpen, ifølge russiske nyhetsbyråer.

Russiske nyhetsbyråer siterer den hviterussiske valgkommisjonen på at 65,2 prosent av de som deltok i folkeavstemningen, har stemt i favør av å forkaste landets status som atomvåpenfritt, melder Reuters.

Grunnlovsendringen kan føre til at Hviterussland får ha atomvåpen på sitt territorium for første gang etter at landet ga fra seg atomvåpnene til Russland etter Sovjetunionens fall.

– Hvis dere i Vesten utplasserer atomvåpen i Polen eller Litauen, ved våre grenser, kommer jeg til å be (Russlands president Vladimir) Putin om å gi oss tilbake våre atomvåpen, uten betingelser, sier Lukasjenko.

Vesten har allerede uttalt at resultatet fra folkeavstemningen ikke blir anerkjent, og har vist til president Aleksandr Lukasjenkos undertrykkelse av opposisjonen i landet.