Brann i enebolig

Meldingen kom inn klokken 00.14. Nødetatene er på vei til stedet, skriver Politiet i Sør-Vest på twitter.

Beboerne som befant seg i huset skal være ute og ivaretatt var nabo.

Det skal ikke være fare for spredning.

«Første brannmannskap på stedet melder om flammer ut av vindu, mer eller mindre overtent» skriver 110 SørVest på twitter klokken 00.34.

Spredningsfare til en bil i tilknytning til boligen, men det er ikke umiddelbar fare for spredning til bygninger i nærheten. Det bekreftes igjen at alle personer er gjort rede for.

Klokken 01.22 melder politiet at brannvesenet fortsatt jobber med slukking på stedet. Det skal kun ha vært én beboer i huset da brannen startet. Han er sett til av helsepersonell, og er ikke skadet. Mye tyder på at brannen startet på kjøkkenet, ifølge politiet i Sør-Vest.