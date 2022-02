Politiet: – Hold deg inne mens uværet pågår

Politiet melder på Twitter at det er ekstremvær i Hammerfest. Nå oppfordrer de befolkningen om å holde seg innendørs.

Politiet har fått meldinger om at det er takplater, boder og busskur har blitt tatt av vinden.

– Det er vindkast på 37 meter i sekundet, skriver de.

På grunn av de sterke vindkastene ber de nå befolkningen om å holde seg innendørs mens uværet pågår, og sikre løse gjenstander dersom det er forsvarlig.

Tidligere søndag kveld veltet et vogntog på Kvalsund bru, som følge av vinden. Føreren ble ikke skadd, og vogntoget var uten last. Politiet fikk melding om hendelsen 22:08, skriver politiet i Finnmark på Twitter.

Like etter kom det en melding om at et stila holder på å falle ned på riksvei 94. Det vurderes nå å stenge veien.