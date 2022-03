Thomas Ryste er blant annet komiker, skuespiller og konferansier av yrke. Med sitt eget Klypa-univers turnerer han rundt om i hele Norge med forestillingene sin. Den meste kjente figuren hans er nok Kjell "Kjellen" Bigset – og akkurat nå er han aktuell med jubileumsshowet «Klypa – 20 år og fortsatt like forbanna».

En tilværelse som i utgangspunktet krever en del flyturer med Widerøe for 45-åringen som er bosatt i Ørsta på Sunnmøre.

Problemet er bare at komikeren har flyskrekk.

– Det har blitt mange nær døden-opplevelser i høststormer med Widerøe. Her skylder jeg å legge til at det vel bare er jeg som oppfatter det som livstruende opplevelser. Men skummelt er det likevel. Derfor har jeg bestemt meg for at jeg vil gjøre mest mulig av transporten til forestillingene mine med bil. Og da fikk jeg samtidig muligheten til å oppfylle en gammel guttedrøm – nemlig å kjøpe Porsche.

Det er ingen tvil om at Ryste har funnet en bil han synes fungerer godt til pendlingen rundt om i Norge. Foto: Skare Photography

Gliser i søvne

Nå er han nemlig eier av en flunkende ny Taycan Cross Turismo 4. Cross Turismo er stasjonsvogn-utgaven av Taycan – som i tillegg har litt mer offroad-preg og bedre bakkeklaring.

Med firehjulsdrift, 435 hestekrefter (med powerboost) og luftfjæring er dette en bil som fungerer utmerket til å kjøre Norge på kryss og tvers.

– Hele kroppen skalv, da jeg ga gass første gangen. Kona forteller at jeg til og med gliste i søvne i perioden etter at jeg hentet bilen. Ja, den er bra for miljøet – men først og fremst har de klart å bevare Porsche-DNAet i en elbil. Det er imponerende. Jeg får ikke følelsen av elbil, før jeg skal lade. Det har faktisk skjedd at jeg har stoppet på en bensinstasjon fordi jeg glemmer at jeg kjører elektrisk.

Les vår test av Taycan Cross Turismo 4 her

Kjørte som 13-åring

For Ryste blir det mange langturer. Men noen rekkeviddeangst påstår han at det ikke er snakk om.

– Neida, akkurat det skjønner jeg ikke så mye av. Det handler bare om litt annerledes planlegging. Har man de rette Appene, fungerer det helt fint. Pauser må man jo uansett ha på langturer.

Men i et langstrakt land som Norge, er det fortsatt noen ganger han må klarte inn i et fly med grønne dekaler.

– Ja, enkelte ganger må jeg dessverre fortsatt ty til fly, for å få logistikken til å gå rundt. Men så lenge det er praktisk mulig, setter jeg meg heller bak rattet.

Her kan du lese mer om rekkevidden til Taycan

Startet med Datsun

Interessen for bil har Ryste helt fra barndommen.

– Jeg hadde en far som var kjørelærer. Han hadde alltid nye biler jeg kunne vaske og stelle med. Han sverget til Audi og VW – og sammen har vi brukt mye tid på bil. Helt uoffisielt kan jeg røpe at jeg begynte å kjøre bilene fram til vasken selv allerede som 13-åring.

– Og hva var din første bil?

– Det var en Datsun Cherry. Etterhvert har det blitt mer BMW. De fem siste har vært det. Men Porschen må jeg si er i en helt egen klasse. Uten tvil den beste bilen jeg har eid.

Taycan Cross Turismo i flott vestlandsnatur.

Tatt helt av

– Du vet at bil er mye farligere enn å kjøre bil enn å fly,?

– Jada. Jeg vet det til og med av egen erfaring. Som 18-åring var jeg med i en trafikkulykke som endte med at bilen ble totalvrak. Men likevel er det altså mye skumlere å fly. Jeg tror det har mest med det psykiske å gjøre. At jeg ikke har kontroll. Det har jeg i Porschen.

I Norge har salget av Taycan tatt helt av. Og så langt tyder mye på at utviklingen vil fortsette i 2022.

Noe av forklaringen på det er at dette trolig er siste år med fullt avgiftsfritak for elbil. I 2023 forventes det en innføring av avgifter på biler som koster over 600.000 kroner.

- Porsche har vært en guttedrøm siden jeg var barn. Det er stort å ha realisert den, sier Ryste. Foto: Skare Photography

Video: Her ser du vår videotest av Taycan Cross Turismo:

