Ekstreme situasjoner krever ekstreme tiltak

Det er lett å hevde at kollektiv avstraffelse er urettferdig for de uskyldige som rammes. Å utestenge Russland fra internasjonal idrett vil selvsagt innebære å utestenge utøvere som ikke støtter Putin og hans krig. Men det er uviktig akkurat nå.

Bakgrunn: Russland skal spille på nøytral grunn

I den andre vektskåla ligger nemlig utallige menneskeliv. Mennesker som nå lider på grunn av Putins angrepskrig og brudd på folkeretten. Disse menneskenes liv og helse må veie tyngre enn at enkelte utøvere fratas muligheten til å konkurrere selv om de ikke støtter Putins krig.

Målet med å utestenge Russland er ikke først og fremst å ramme russisk idrett. Målet er å ramme Putin. I den situasjonen verden nå står i, må man bruke alle tilgjengelige verktøy for å prøve å tvinge Putin til å snu. Alle midler som ikke forverrer situasjonen på bakken i Ukraina må på bordet, og idretten er nødt til å bidra der de kan.

Mange tenker kanskje at idretten blir uviktig i møte med krig. Men få vet bedre enn Putin hvordan idrett kan brukes som politisk verktøy. Han har gang på gang brukt idrett aktivt for å fremme sin agenda og sitt verdensbilde. Russland er en stolt idrettsnasjon, og det er noe Putin har visst å utnytte. Derfor er det så viktig at idretten nå setter foten ned og gir klar beskjed om at Russland ikke får delta i internasjonale konkurranser så lenge krigen i Ukraina pågår.

Holder ikke med Påfuglvedtak

Når Sverige, Polen og Tsjekkia sier at de vil nekte å spille VM-kvalik mot Russland, er det en tydelig beskjed FIFA må lytte til. Dagens uttalelser fra FIFA er ikke overraskende, men det er skuffende å se at FIFA nok en gang feiger ut når det virkelig gjelder.

Å prøve seg med en mellomløsning der man lar Russland delta under et annet navn og uten det russiske flagget hjelper ingen. Det blir spill for galleriet uten reell effekt.

Det er bare å se på hva som skjedde i OL. Selv om de russiske utøverne deltok som representanter for «ROC» ble de av absolutt alle oppfattet som Russland. Det at de deltok under en annen fane hindret ikke Putin i å sole seg i glansen av gullene deres.

Dette er ikke tiden for sanksjoner som kun er sanksjoner på papiret. Hvis FIFA og de andre internasjonale idrettsorganisasjonene virkelig skal bidra i den krisen verden nå står overfor, holder det ikke med påfuglvedtak som kun gjøres for syns skyld.

FIFA må lytte til Sverige, Polen og Tsjekkia. Det er ikke for sent å snu.