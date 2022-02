Dette sier Tuchel om Abramovitsj-sjokket

Lørdag sjokkert Chelsea-eier, Roman Abramovitsj, Fotball-Europa, da han meldte at han hadde gitt fra seg kontrollen over Chelsea.

Den overlot han til klubbens interne veldedighetsstiftelse, The Chelsea Foundation.

Hvilke reelle konsekvenser det vil få for den engelske storklubben, er foreløpig uklart for de fleste.

– Hvorvidt dette er noe mer enn et grep for at klubben skal unngå å bli rammet av sanksjoner, er for tidlig å si, påpekte TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

Søndag melder BBC at avgjørelsen ikke innebærer at Chelsea er til salgs, og at klubbens milliardgjeld til den russiske eieren, ikke vil bli gjort krav på.

Etter søndagens finalenederlag i ligacupen, uttalte Chelsea-manager Thomas Tuchel seg om nyheten.

– Det vil ikke forandre noe for meg i det daglige slik jeg forstår det, sier han ifølge Football.London.

Chelsea-manageren sier videre at han er i tett kontakt med Marina (Granovskaja, sportsdirektør) og Petr Cech (Chelsea-rådgiver) om ledelsen av førstelaget.

– Jeg gjør mitt beste for å prøve å vinne fotballkamper, og det kommer ikke il å endre seg etter gårsdagens nyheter, sa Tuchel.

Supporterne ønsker avklaring

Chelsea Foundation, som nå har overtatt forvaltningen av klubben, driver sosialt og veldedig arbeid. Styrelederen er den amerikanske advokaten Bruce Buck, som også er styreleder i fotballklubben Chelsea. Stiftelsen øvrige lederskikkelser er sportsadvokat John Devine, manager for Chelseas kvinnelag, Emma Hayes, klubbens økonomisjef, Paul Ramos og eks-sportsminister Sir Hugh Robertson.

Chelseas supporterutvalg har kommet med en uttalelse hvor de skriver at de tar Abramovitsj' uttalelse til etterretning, og ønsker en snarlig avklaring av hva den innebærer. Supporterutvalget skriver vider at «de er klare til å jobbe med tillitsmennene til Chelsea Foundation for å sikre de langsiktige interessene til klubben og supporterne.

Uttalelsen innledes med at Chelsea-supporterne er rystet og sjokkert over den russiske invasjonen, og avsluttes med at de står sammen med folket i Ukraina

Abramovitsj har ikke uttalt seg om den russiske invasjonen av Ukraina.