Klopps dilemma: – Mennesket vant

Jürgen Klopp hadde et dilemma før sin første engelske cuptriumf.

Chelsea - Liverpool 0-0 (10-11 etter straffesparkkonkurranse)

Stjernekeeperen Alisson Becker er førstevalget i mål og står vanligvis de store kampene.

Unggutten Caoimhin Kelleher har imidlertid stått hver kamp i cupene. Derfor valgte Klopp å gi ham fornyet tillit i finalen.

– Selv i profesjonell fotball er det rom for å være litt sentimental. Caoimhin Kelleher er en ung kar, har spilt i hele turneringen, så hva gjør jeg? Jeg er to ting, en profesjonell manager og et menneske, og mennesket vant. Han fortjener det, slår Liverpool-manageren fast overfor Sky Sports.

I EKSTASE: Jürgen Klopp. Foto: DAVID KLEIN

Den 23 år gamle iren ble til slutt den store helten.

Han reddet ikke et eneste straffespark, men holdt hodet kaldt og scoret da han måtte skyte selv. Deretter så han keeperrival Kepa Arrizabalaga blåse ballen langt over mål.

– Det var mest skyt og håp på det beste. Jeg var nær noen få, men alle straffene var av veldig høy kvalitet, sier 23-åringen til Sky Sports.

Liverpool players celebrate after winning the Carabao Cup final at Wembley Stadium, London. Picture date: Sunday 27th February, 2022. Foto: John Walton

Klopp har vunnet både Premier League og Champions League som Liverpool-manager, men hadde til gode å vinne en engelsk cup.

For tyskeren var det store følelser i sving under en nervepirrende finale, der en rekke mål ble annullert for både klare og hårfine offsider.

– Jeg har det bra nå, men jeg hadde klart meg med 90 minutter og 1-0 til Liverpool, sier Klopp.

– Jeg er glad for at vi kan feire noe slikt. Chelsea er utrolig gode, og vi matchet hverandre. Vi trengte flaks, og vi hadde flaks – det kunne ha blitt 5-5, mener han.