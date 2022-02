Verver seg til fronten med et smil

Den ene ambulansen avløser den andre utenfor militærsykehuset i Dnipro. Hit fraktes de soldatene som er hardest skadet i kampene mot russerne.

Sengene her er i ferd med å fylles opp. Kampene som raser nord, sør og øst for byen er harde. Mange liv har gått tapt, og mange er alvorlig skadet.

Den tidligere soldaten Aleksandr kommer bort til oss ikledd en rød lue med «Harry Potter» brodert i pannen. Han forteller at han aldri har sett så heftige kamper før – til tross for at han tidligere har opplevd russernes offensiv i øst på veldig nært hold.

FLYKTET: Krigen tvang Aleksandr vekk fra Luhansk. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Jeg tjenestegjorde i hæren fra 2017 til 2018 i Donbass. Da opplevde vi konstant bombing og jeg trodde det var krig. Men sammenlignet med hva vi opplever nå, var ikke det så ille. Dette som skjer nå er veldig, veldig skremmende, forteller Aleksandr.



– I tre dager og netter fikk vi ikke et minutt hvile. Rakettene bare kom og kom, uten avbrudd.

Vi møter ham utenfor blodbanken i Dnipro. Selv om han er på flukt har han bestemt seg for å gi blod, slik at skadde soldater kan reddes. Etterpå vil han og familien fortsette ferden i et forsøk på å komme seg i trygghet.

DUGNAD: Inna gir med glede blodet sitt til sårede soldater. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Frykten erstattes av kampvilje

Tusenvis av mennesker har stått i kø i timesvis for å gi blod denne helgen.

– Jeg er her for å gi blod til våre soldater. Til de som virkelig trenger det. Det er det minste vi kan gjøre, sier sykepleieren Inna, mens blodet hennes tappes. Hun kom hit rett fra nattskift på fødeavdelingen i Dnipro.

PÅ FLUKT: Selv ukrainere som selv er i nød stiller opp for å hjelpe andre. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Mange vi møter i køen har opplevd krigshandlingene på nært hold.

– Fem om morgenen, da president Putin erklærte krig, kunne vi se raketter og eksplosjoner gjennom vinduet. Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det, for jeg har aldri sett noe lignende før, forteller Inna som har flyktet fra bombingen og gatekampene i Kharkiv.



Hun er fortsatt tydelig preget av det hun har opplevd.

Å gi blod er en del av den massive mobiliseringen sivilbefolkningen i Ukraina nå har satt i gang.

– Jeg er stolt. Stolt av folket vårt! Når jeg ser så mange mennesker komme hit, så vil jeg bare være en del av det, sier Aljona, som har kommet hit sammen med venninnen sin for å gi blod.

VAR REDD: Men nå har Aljona fått troen på at folket i Ukraina kan stå i mot invasjonen. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Det sterke samholdet sørger for at frykten sakte men sikkert slipper taket hos mange, og blir erstattet med kampvilje.

Verver seg til å kjempe mot russerne

I køen utenfor blodbanken møter vi Oleg. Han og kameraten skal først gi blod, så vil de sloss mot russiske soldater. De har allerede vervet seg, og venter bare på å bli oppringt.

SÅNN GJØR DU: Oleg viser hvor enkelt man sender en melding fra telefonen for å verve seg som ukrainsk soldat. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– De ringer meg når de trenger meg.

– De kan ringe deg når som helst?

– Ja!

– Er du klar for det?

– Det blir med et smil om munnen, sier Oleg.

VIL BIDRA: Innbyggerne står timesvis i kø for å gi blod til sårede soldater og sivile. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

UNIFORM: Illja Bozhko i sin nye militære jobb. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

En av de som akkurat har fått uniformen på er Illja. Han er presseoffiser i den ukraniske hæren.

– Vi har vervet 4100 personer her i Dnipro til den ukrainske hæren, forteller han oss.

Nå er han klar for å gå i krigen for Ukraina.

– Hjertet mitt fylles av stolthet. Dette er mitt land. Vi er klare for å kjempe og klare for å forsvare landet vårt. Dette blir det viktigste som skjer i livet mitt:

- Å være ukrainer og forsvare mitt eget land.