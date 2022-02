Slik vil hackerne knekke Putin

I en mørk kjeller et sted i Vest-Ukraina sitter fire unge menn rundt et bord og hamrer løs på hvert sitt tastatur.

Over skjermene flimrer tilsynelatende meningsløse kombinasjoner av tall og bokstaver i rasende fart.

TV 2 har fått overvære et dataangrep under utførelse.

– Dette er et såkalt Ddos-angrep. Det skal ødelegge den russiske regjeringens nettsider, forklarer en mann som vil vi skal kalle ham Alex-1.

Krigsflyktninger

De er alle rundt 30, år jobber ellers som IT-ingeniører i en større bedrift og vil ikke vise ansiktene sine. Det de driver med er tross alt ulovlig i fredstid. Men nå er det krig, forklarer de til TV 2.

ANONYME: De fire ukrainske hackerne vil ikke at vi skal vise ansiktene deres, og vil også at stedet de har valgt som base ikke avsløres. Foto: Aage Aune / TV 2

– Vi er tvunget til å gjøre dette. Vi vil hjelpe våre soldater å vinne krigen, sier Alex-1.

I tillegg til at de, som alle andre ukrainere, er fortvilet over at landet deres er blitt invadert, er kampen deres også personlig.

Alle fire er nemlig blitt tvunget til å flykte fra hjemmene sine i den østlige delen av landet.

– Dette er vår krigsinnsats, sier hackeren alvorlig.

Overvelder servere

Angrepet fungerer på den måten at datamaskinene programmeres til å sende en mengde henvendelser til den russiske regjeringens servere.

Hver laptop kjører ut cirka 4.000 anrop hvert sekund, så til sammen blir det 16.000, forklarer en av de andre. Han kaller seg Alex-2.

Men opplegget er større. Gjennom et hemmelig nettverk av IT-folk organiseres angrepene nøye. Alle vet hvilken server de skal ramme, og når de skal gjøre det.

Blir antallet anrop høyt nok, vil serverne overveldes og stenge ned.

TALL OG BOKSTAVER: Informasjonen på skjermene er uforståelig for uinnvidde, men slik ser det ut når et dataangrep gjennomføres. Foto: Aage Aune / TV 2

– Forestill deg for eksempel at vi er 10.000 IT-folk i Ukraina som gjør dette samtidig, smiler Alex-1.

– Dette vil ta ned nettsidene deres, men vil også gjøre at folk i den russiske regjeringen ikke klarer å kommunisere med hverandre og koordinere hvordan de skal angripe oss.

Truer Putin

Nå kaster også den beryktede hackergruppen Anonymous seg inn i cyberkrigen. De har en klar melding til Russlands president Vladimir Putin, og lover ham noen ubehagelige overraskelser.

– Det at noen nettsteder går ned, er bare begynnelsen. Snart vil du føle vreden fra hackere over hele verden, og enkelte av dem bor trolig i ditt eget land. Da er ikke dine hemmeligheter lenger trygge, heter det i en video som ble lagt ut lørdag.

De fire unge mennene TV 2 møter er uansett fornøyd med det lille de får til.

Noen timer senere klarer de sammen med andre å ta ned den russiske presidentens eget nettsted, kremlin.ru.

– Jeg gjør dette for landet mitt. Jeg hjelper hæren på den måten jeg kan. Jeg egner meg ikke krigen, for jeg vet ikke hvordan man bruker våpen. Men dette kan jeg. Og dette er min innsats for å vinne krigen, sier Alex-1.