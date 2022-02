Støre: – Setter av to milliarder kroner til Ukraina

På svært kort varsel innkalte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) søndag kveld til pressekonferanse om Ukraina-situasjonen.

– Mange land i Europa tar nå grep, og sørger for at denne krigen får konsekvenser for Russland. Norges holdning er klar; vi støtter Ukraina, og vi stiller oss bak de sanksjonene som er vedtatt i Europa, sa Støre.

Han understreker at han er svært imponert over den innsatsen man ser på bakken av ukrainske styrker.

– Regjeringen har valgt å sette av to milliarder kroner for å bistå i Ukraina. Regjeringen har i dag besluttet å fryse investeringen i Statens pensjonsfond utland i Russland, og starter prosessen med å trekke oss helt ut av Russland økonomisk, sier Støre.

Sender forsvarsmateriell

Støre sier også at Norge sender forsvarsmateriell.

– Vi har i dag besluttet å gi beskyttelsesutstyr som hjelmer, vester og det som trengs av de som skal beskytte landet. Vi vil holde kontakt med andre land, og vurdere om det eventuelt skal sendes mer etterhvert, sier han.

Støre understreker at Norge ikke har tradisjon for å eksportere utstyr til land i krig, men understreker at vi nå står i en ekstraordinær situasjon.

Fryser Oljefondets midler

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier Oljefondet nå skal trekke seg helt ut av Russland.

– Vi må være tydelige på at en slik krig ikke er greit. Dette vil få konsekvenser, sier Vedum.

Det siste døgnet har EU lagt fram en lang rekke med sanksjoner mot Russland.

– Det viktigste nye enkelttiltaket som er vedtatt i EU innebærer at en rekke russiske banker utestenges fra betalingssystemet Swift. Norge støtter dette og har i dialog med EU signalisert den støtten, sier Støre.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier de humanitære konsekvensene av krigen vil bli svært store.

Norge har så langt bidratt med 250 millioner kroner til humanitær bistand som følge av Russlands angrep på Ukraina, hovedsakelig til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), Røde Kors-bevegelsen og FNs humanitære landfond. Nå økes dette altså ytterligere til totalt to milliarder kroner.

– Foreløpig er situasjonen svært uoversiktelig. Vi håper disse to milliardene vi nå har satt av vil bidra, og disse midlene er fleksible, og vil brukes der det trengs mest, sier hun.

Huitfeldt sier det nå jobbes med å innføre EUs sanksjoner.

– Vi jobber blant annet med å stenge luftrommet. Dette er det luftfartstilsynet som står for. Dette vil skje samtidig som våre naboland stenger sine luftrom for russiske fly, sier Huitfeldt.

Huitfeldt sier sanksjonene har som mål å ramme Russland finansielt.

– Vi vil gjøre alt vi kan for å hindre Russland i å finansiere sin krigsmaskin. En bred, internasjonal respons er det som fungerer best her, sier hun.

Beskjed til barn

Støre avsluttet pressekonferansen med en beskjed til barn som sitter hjemme og er bekymret for situasjonen.

– Dere skal vite at vi jobber for å få til fredelige løsninger. Slik at dere skal kunne leve trygt og i fred. Men det er viktig å sende signaler og tiltak som treffer det russiske lederskapet, de som har tatt beslutning om å føre denne angrepskrigen, russiske selskaper og russiske økonomiske interesser, sier Støre.

Støre er tydelig på at det vi nå ser, er et uakseptabelt angrep på det frie Europa, som Norge skal bidra med å slå ned.

– Våre tiltak vil merkes i det russiske samfunnet, og vi viser at vi ikke tar lett på dette angrepet, sier han.

Danmark og Sverige

Tidligere søndag har både Sverige og Danmark varslet at de sender militært utstyr i form av våpen til Ukraina – dette valgte altså ikke Norge å gjøre.

Den svenske regjeringen har vedtatt å sende blant annet 5.000 panserskudd, til Ukraina, melder statsminister Magdalena Andersson.

Ukraina hadde i forkant av beslutningen sendt en «ønskeliste» til Sverige med utstyr de ønsket seg, blant annet panservern- og luftvernvåpen.

Også Danmark besluttet søndag å sende opp mot 2700 panservåpen til Ukraina.