EU med nye, strenge restriksjoner – stenger luftrommet over EU for Russland

EU vil foreslå for sine medlemsland å forby russisk statlig media i unionen. Søndag la EU-kommisjonens leder fram en ny rekke strenge sanksjoner mot Russland.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sa under en pressekonferanse søndag at EU stenger luftrommet for russiske fly.

Hun presiserer at dette gjelder alle typer fly, også oligarkenes privatfly.

– Vi stenge hele EUs luftrom for russerne, sa hun.

Dette var bare en av mange sanksjoner hun la frem søndag. I tillegg kommer det som ble lagt fram lørdag kveld, blant annet å kople flere russiske banker fra SWIFT-systemet, som hindrer dem i å drive globale transaksjoner.

De fleste av disse forslagene vil bli foreslått for EUs leder i løpet av de neste dagene. Det er disse som kan vedta dem.

Finansiering av våpen

EU vil også foreslå å finansiere kjøp og levering av våpen til Ukraina.

– Dette er første gang EU vil finansierer kjøp og levering av våpen til et land som er under angrep, sa hun under pressekonferansen.

I tillegg sier von der Leyen at EU ønsker å forby flere russiske medier.

– Det statlig eide Russia Today og Sputnik vil ikke lenger kunne spre sine løgner som rettferdiggjør Putins krig og skape splittelse i vår union, sier hun.

Hun sier EU nå ser på hvordan de i praksis kan hindre disse mediene i å bli spredd innenfor unionen.

– De vil ikke lenger få spre løgner fra Putin, sier hun.

Rammer Hviterussland

Von der Leyen sier også at det vil bli innført sanksjoner som vil ramme Hviterussland.

– Vi vil foreslå restriktive tiltak som vil ramme deres viktigste sektorer, som eksplort av alt fra drivstoff til tobakk, treverk, sement, stål og jern, sier hun.

Hun lover at det vil få konsekvenser for hviterussere som bidrar i Russlands krigføring.

Von der Leyen sier alle de foreslåtte tiltakene er støttet av EU-kommisjonens medlemsland.