Granerud delte seieren med Ryoyu Kobayashi: – Føles rart

De to rivalene kunne begge juble for seieren i finske Lahti søndag.

Halvor Egner Granerud er tilbake på vinnersporet og tok sin 13. verdenscupseier i karrieren da han vant i finske Lahti. Han delte seieren med Kobayshi.

Både Ryoyu Kobayashi fra Japan og Egner Granerud endte på 278 poeng. Granerud hoppet 127 meter i førsteomgang og 128,5 i andre.

– Det føles veldig rart, jeg føler at jeg har gått og ventet litt på den. Det er seks andreplasser og et par tredjeplasser siden sist jeg vant. Men mer marginalt enn å vinne med delt seier, det går ikke an å få det. Så den satt langt inne, sa Egner Granerud til TV 3 etter seieren.

Han smilte bredt etter at han endelig stod øverst på pallen i verdenscupen igjen.

– Ja, jeg hoppet veldig bra på trening på Lillehammer før jeg dro hit, og visste at hoppingen var bra. Det var ikke to perfekte hopp, men det var akkurat godt nok. Det lover godt før rennene i Norge og før skiflyvningen, oppsummerte han.

Historisk

Seieren gjorde Egner Granerud til den mestvinnende norske hopperen i verdenscupen noensinne.

– De delte seieren. Det betyr at Granerud tok sin 13. verdenscupseier totalt, og er med det den mestvinnende norske herrehopperen gjennom tidene, poengterte TV 3-kommentator Kasper Wikestad, og slo fast:

IMPONERT: Norges stjernehopper på kvinnesiden, Maren Lundby. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Nå kan de to rivalene klemme, og dele på heder og æren, sa han.

Østerrikeren Gregor Schlierenzauer har flest verdenscupseire totalt gjennom tidene med 53. Roar Ljøkelsøy har nest flest for Norge med sine 12 verdenscupseire.

Hoppekspert Maren Lundby var mektig imponert over Granerud. Asker-hopperen hadde en fantastisk førsteomgang og med sitt hopp med 18,5 stilpoeng av samtlige dommere gikk han til førsteplass før andreomgang. Tidligere i sesongen har Granerud blant annet seks andreplasser.

– Vi ble bortskjemte i fjor, men han har virkelig levert varene i år også, roste Maren Lundby.

– Det er veldig imponerende. Det har vært en litt sånn slitesesong, og nå så jeg på smilet hans at dette var noe han virkelig satte pris på, mente hun.

Ledet før finaleomgangen

Granerud ledet hopprennet i storbakke i Lahti i Finland etter første omgang med et hopp på 127 meter. Tyske Karl Geiger lå på skuddhold på andreplass, kun 1,2 poeng bak Granerud, men klarte ikke å ta inn forsprangen til nordmannen, og falt til en 5.-plass på resultatlistene etter et svakt hopp.

Ryoyu Kobayashi lå på 5.-plass etter første omgang, men klinte til med dagens lengste hopp på 130,5 meter i den andre omgangen og hoppet seg opp til delt seier med Granerud. Østerrikske Stefan Kraft tok 3.-plassen.

Johann André Forfang hoppet 122,5 meter i sitt første hopp, og landet på 124 meter i den andre omgangen. Det ga han en 12.-plass i Lahti, kun 1,5 poeng foran lagkamerat Lindvik på 13.-plass.

Marius Lindvik lå som nummer 19 etter den første omgangen etter et hopp på 119,5 meter, og la på fem meter i den andre omgangen. Lindvik strakte seg ned til 124,5 meter, og var tydelig fornøyd med hoppet sitt.

Robert Johansson hoppet 115 meter, Robin Pedersen la på en halvmeter og strakte seg til 115,5 og Anders Haare landet på 107.5 meter i den første omgangen. Det ga en 31., 32. og 46. plass, og de klarte ikke å kvalifisere seg til 2. omgang.

Neste verdenscuprenn for hopperne i Lillehammer. Det går av stabelen 2 mars.

Resultater: Verdenscup hopp menn søndag i Lahti, Finland (HS130): 1) Halvor Egner Granerud, Norge 278,0 (127-128,5) og Ryoyu Kobayashi, Japan 278,0 (125-130,5), 3) Stefan Kraft, Østerrike 271,3 (124-128), 4) Ulrich Wohlgenannt, Østerrike 266,0 (129-124), 5) Karl Geiger, Tyskland 265,9 (125,5-123,5), 6) Manuel Fettner, Østerrike 265,5 (130,5-124), 7) Dawid Kubacki, Polen 263,5 (125-126), 8) Markus Eisenbichler, Tyskland 261,7 (123-127), 9) Ziga Jelar, Slovenia 256,8 (127-120,5), 10) Cene Prevc, Slovenia 255,2 (123-120). Øvrige norske: 12) Johann André Forfang 251,0 (122,5-124), 13) Marius Lindvik 249,5 (119,5-124,5). Ikke til finale omgangen: 31) Robert Johansson 112,6 (115), 32) Robin Pedersen 110,4 (115,5), 46) Anders Håre 93,5 (107,5). Daniel-André Tande kvalifiserte seg ikke til rennet.

(©NTB/TV 2)