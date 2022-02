Ble skutt i Ukraina: – Vi er ikke redd lenger, men vi vil vekk herfra

I et intervju til Ekstra Bladet forteller journalistene nå om den dramatiske hendelsen som fant sted.

Nå er de to innlagt på et sykehus i byen Poltova, hvor de nå blir behandlet for skadene.

– Da vi lå på sykehuset i Ohtyrka, kunne vi ofte høre skudd og fly i bakgrunnen. Vi er veldig rystet og redd, sier Weichert til Ekstra Bladet søndag.

Det var da de to danske journalistene skulle til en barnehage i byen Ohtyrka, som tidligere hadde blitt bombet, at de selv ble skutt mot.

Etter de ble skutt, klarte de å flykte i bilen de har brukt for å komme seg rundt i landet. Men da de flyktet fra skuddene, havarerte bilen. Det kom røyk fra bilen, og de så seg nødt til å kjøre inn til siden.

Her måtte de bli værende inntil de fikk hjelp.

De har begge to blitt transportert rundt 100 kilometer vekk fra frontlinjene og i sikkerhet i natt.

Bilen er skutt i stykker

Filtenborg ble skutt tre ganger, og har blitt operert ved sykehuset i Ohtyrka. Han vil trenge ytterlige en operasjon som følge av skadene. Det er ikke sikkert at han vil klare å kjøre på de ujevne vegene som er i Ukraina, skriver avisen.

Bilen de to kjørte ansees som totalskadd. Både motoren og girkassen i bilen er skutt i stykker. Fordi luftrommet over Ukraina er stengt, er det kun mulig å benytte seg av bil for å få de to journalistene ut av landet og tilbake i Danmark.

Dersom de får tak i en ny bil, er det derimot ikke sikkert at det er en god løsning på grunn av skadene de to ble påført.

– Emil kan ikke trykke inn gasspedalen, og jeg kan ikke skifte gir, sier Weichert.

Dramatisk tur

Da de to ble fraktet med ambulanse til Poltova i natt, ble de bedt om å skru av telefonene sine så de ikke skulle bli oppdaget.

– Det var mørkt da vi kjørte, så vi fikk beskjed om å skru av telefonene våre slik at russerne ikke kunne spore oss, sa Weichert.

Weichert og Filtenborg får nå hjelp fra sikkerhetspersonellet til Ekstra Bladet til å komme seg ut av landet så fort som mulig.

– Vi er ikke så redd lenger, men vi vil vekk herfra, sier Weichert.

Hvem som skjøt mot de to journalistene, er foreløpig ukjent.