Ukrainas lagsjef om støtten: – Føler at hele verden er på vår side

Mens ukrainske utøvere har vært i Norge for å delta i junior- og U23-VM i langrenn på Lygna, har russiske styrker invadert hjemlandet deres.

– Tilfeldighetene ville ha det til at jeg skulle være i Norge mens vi ble angrepet. Da krigen startet var jeg her, men ville egentlig hjem. Jeg kunne ikke kaste fra meg alt og reise, sier den ukrainske laglederen, Lada Nesterenko, til TV 2 på Lygna.

Hun er ansvarlig for 17 ukrainske utøvere i alderen 16 til 20 år.

– Jeg kunne ikke forlate alt og kjøre dem til døden. For barn og folk dør i Ukraina, sier Nesterenko.

Under mesterskapet på Lygna har både lokalbefolkningen, arrangører og motstandere bidratt med materiell- og moralsk støtte til de ukrainske deltakerne.

– Mens landet vårt er i krig, folket vårt dør, og hjemmene våre blir ødelagt, føler vi stor støtte fra folk. Vi føler at hele verden er på vår side. Jeg takker og bukker til det norske folk for det de har gjort for oss nå når vi trenger det. Jeg vil også takke hele skiverden, som har støttet oss. Den støtten er svært viktig for Ukraina i disse dager, sier Nesterenko.

Får hundretusener fra frivillige

Lørdag omtalte TV 2 en Spleis initiert av Lygna Skisenter og Norges Skiforbund, hvor pengene skal gå til de ukrainske langrennsløpernes opphold i Norge. De skal få bli værende i Norge etter mesterskapets slutt.

Søndag ettermiddag har ulike givere samlet inn over 300 000 kroner.

– Jeg er veldig takknemlig overfor det norske folk og Skiforbundet for den gode hjelpen. Vi kjenner på et sterkt samhold, sier den ukrainske laglederen, som flere ganger gjentar sin takknemlighet.

Utviklingssjef i Skiforbundet Brit Baldishol, forklarer bakgrunnen for hjelpen.

– Vi er vertskap for et junior-VM. Når vi er vertskap, skal vi ta vare på dem som er på besøk. Da må vi gjøre det vi kan for at de skal ha det bra både underveis og i etterkant, sier Baldisholm.

Hun gleder seg over den store oppslutningen rundt innsamlingsaksjonen.

– Det viser at folk er villige til å støtte oppunder noe de føler er viktig. Det er rørende å se, og vi er glade for at de kan være i Norge, uten å ha økonomiske bekymringer, sier Baldishol.

Hun forklarer at de 17 ukrainske VM-deltakerne nå skal innlosjeres i hytter på Sjusjøen, hvor vil få mat og det de trenger.

– Det er en forferdelig situasjon for både ukrainerne og russerne som er her. Det er helt grusomt det de opplever, sier Brit Baldishol. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Hun forteller at utøvere og støtteapparat fra flere nasjoner har kommet med gaver og moralsk støtte til både ukrainske og russiske aktører under mesterskapet.

– Det er et godt samhold i skifamilien. Det er varmende å se at alle hjelper til med det de kan, sier Baldishol.

Mesterskapet hun er med å arrangere har også flere russiske deltakere.

– Stemningen har vært veldig bra mellom lagene. Her er det også russere med familie i Ukraina. De har ikke noe fiendskap. Russerne som er her har ingen skyld i det som skjer, og har det heller ikke bra, påpeker hun.

Maria Hartz Melling, som ble juniorverdensmester på Lygna søndag, sier invasjonen av ukraina har vært tema blant utøverne i mesterskapet.

– Det er helt grusomt, og vi føler med både de russiske og ukrainske utøverne. Det kan ikke være lett å være dem. Det er kjempefint initiativ å dra i gang den innsamlingsaksjonen for å hjelpe de ukrainske utøverne, sier Melling.