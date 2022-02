FIFA: Russland skal spille på nøytral grunn

Det internasjonale fotballforbundet med sanksjoner mot Russland. De skriver at «de er i dialog» med landene som nekter å spille kamper mot russerne.

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) krever at Russland skal spille sine kommende VM-kvalikkamper på nøytral grunn.

Det bekrefter Fifa i en pressemelding, hvor de kommer med tre sanksjoner som reaksjon på den russiske invasjonen av Ukraina:

Ingen internasjonale konkurranser skal spilles i Russland. «Hjemmekampene» skal spilles på nøytral grunn og uten tilskuere.

Medlemsforeningen som representerer Russland skal delta i enhver konkurranse under navnet «Football Union of Russia (RFU)» og ikke «Russland».

Ingen flagg eller nasjonalsang fra Russland vil bli brukt i kamper der lag fra Russlands fotballforbund deltar.

Polens fotballpresident: – Uakseptabelt!

Polen, Sverige og Tsjekkia har gjort det klart at de ikke vil spille kamper mot Russland. Kvartetten er i samme «pulje» i playoffen om en plass i VM.

Fifa skriver at de har «lagt godt merke til» trioens standpunkter, og at de vil gå i dialog med forbundene for å finne «hensiktsmessige og akseptable» løsninger sammen.

Den polske fotballpresidenten, Cezary Kulesza, er ikke fornøyd med avgjørelsen.

«Dagens FIFA-avgjørelse er totalt uakseptabel. Vi er ikke interessert i å delta i dette spillet. Vår holdning forblir uendret: Det polske landslaget vil IKKE SPILLE med Russland, uansett hva laget heter.» skriver han på Twitter.

Han får støtte av generalsekretær i det svenske fotballforbundet, Håkan Sjöstrand:

– Vi er veldig misfornøyde med beskjeden, sier han ifølge Aftonbladet.

Fifa skriver at de vil fortsette dialogen med Den internasjonale olympiske komité (IOC), Det europeiske fotballforbundet (Uefa) og andre sportsorganisasjoner for å vurdere flere tiltak eller sanksjoner.

De holder muligheten for å utestenge Russland fra turneringer åpen.